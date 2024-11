Anàlisi. Per què relacionen la victòria de Trump amb l'avenç del feminisme a Europa?

Perquè una part important de la societat europea considera que s'ha avançat massa en algunes conquestes socials, sobretot les del feminisme i el moviment LGTBI.

Té sentit aquesta lectura?

Aparentment no massa. Més aviat dona la impressió que amb la decadència europea, que en alguns sentits és indiscutible, s'intenti amagar que l'americana és una societat profundament malalta i moralment fallida.

Per què Trump diu animalades de tothom menys del moviment LGTBI?

Perquè dins l'ultradreta populista mundial és un outsider. Del moviment LGTBI no en diu res, la qual cosa, tenint en compte que parlem de Trump, demostra un respecte insòlit. És un narcisista exhibicionista, estrafolari i malalt.

Quin és, doncs, el sentit de les lectures europees que diuen que Trump ha guanyat perquè a Europa s'ha anat massa lluny?

Són lectures que fan determinats homes europeus que s'han sentit ofesos per l'avenç del feminisme. Cal tenir en compte que de totes les opressions que hi ha hagut en la història de la humanitat (la racista, la nacional, la cultural, etcètera), la de l'home sobre la dona és la més antiga i l'assumeixen com a part de la seva essència certs ciutadans. Entre ells, els amics de Pedro Sánchez de més de 40 anys que "se sienten incómodos".