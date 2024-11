El govern espanyol va enviar 198 correus a la Generalitat valenciana el dia de la dana

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer, dependent del govern espanyol, va enviar 198 correus al servei d'emergències de la Generalitat valenciana el dia de les riuades de la dana. Segons han apuntat fonts del Ministeri de Transició Ecològica, liderat per la vicepresidenta Teresa Ribera i molt qüestionat pel PP, es van emetre també "dos avisos clau" sobre el barranc del Poyo directament a Protecció Civil, així com advertiments de risc als alcaldes afectats. Segons l'executiu espanyol, això "deixa en evidència" que hi havia "prou informació actualitzada perquè la Generalitat enviés l'alerta a temps el dia 29 d'octubre".

"Entre l'alerta tardana del dia 29 d'octubre i l'alerta a temps que es va enviar ahir a València hi ha una sola diferència: A la primera hi va haver un dinar al Ventorro amb sobretaula fins a les 19:00 i en el segon cas tothom era on havia d'estar", agreguen des de l'executiu de Pedro Sánchez.

Des del govern lamenten que el PP de Mazón continua insistint que no va tenir coneixement de la gravetat de la situació durant la tarda prèvia a la seva alerta. De fet, defensen que aquesta afirmació és "totalment falsa". Així, remarquen que es va advertir a Protecció Civil a les 16:37 i a les 16:50 donant l'alarma per la pluja acumulada a Xiva, a la "capçalera letal" del barranc del Poio. De la mateixa manera, agreguen, es va avisar a emergències de la Generalitat a les 16:57, 17:02, 17:27 i a les 17:57.

"Davant la desesperació per la tardança en l'enviament de l'alerta, el mateix president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va advertir alcaldes de la zona, alguns del Partit Popular i reconegut per ells mateixos, perquè posessin fora de perill", resumeixen.