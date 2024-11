Salvador Illa: “El finançament singular no trencarà res”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va reafirmar ahir que el finançament singular per a Catalunya pactat amb ERC “no trencarà res” i que, segons el seu parer, servirà per reforçar serveis públics i per millorar les coses a Catalunya i la resta d’Espanya.

Així ho va defensar al Parlament, en resposta al líder del PP català, Alejandro Fernández. “És un sistema de finançament que no hem vist ningú que no defensi que no s’hagi de millorar. I no el millorarem abaixant impostos, com fan alguns col·legues seus que governen en algunes comunitats autònomes”, va retreure Illa al líder popular.

També va remarcar que falten quatre punts del PIB en recaptació fiscal per arribar a la mitjana de la Unió Europea: “Cal recuperar aquest diferencial.”

Preguntat pel president de Junts al Parlament, Albert Batet, sobre quan estaran llestos els Pressupostos del 2025, Illa va emplaçar Junts i la resta dels grups de la Cambra a col·laborar en l’aprovació dels comptes “si tan importants creuen que són”.

“La responsabilitat la tinc molt clara: la tinc jo. Efectivament, és responsabilitat del Govern portar els Pressupostos a aquesta Cambra, i els portarem. El meu govern és un govern en minoria i ho sé des del primer minut, i actuo amb conseqüència, amb generositat, almenys ho intentem, i parlant amb tothom”, va subratllar.

Seguint aquestes declaracions, el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, va recordar al seu torn de paraula que, quan Junts ha estat governant en legislatures passades, els Pressupostos catalans no han arribat a temps per al primer dia de l’any malgrat tenir majoria parlamentària.

ERC pressiona per treure beneficis al Hard Rock

El president d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, va anunciar ahir al Parlament que el seu grup registrarà una proposició de llei per eliminar la rebaixa fiscal al Hard Rock. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar que donarà suport a la mesura al ser un “compromís de legislatura”.