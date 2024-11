La zona zero de la dana a València, en alerta roja per pluges i sense mobilitat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un nou episodi de fortes pluges va obligar ahir a imposar restriccions de mobilitat a la zona zero de la dana que el 29 d’octubre va devastar València. El trànsit de vehicles privats es restringeix durant 24 hores des de les sis de la tarda d’ahir en una vintena de municipis, entre els quals Catarroja o Paiporta. El Govern valencià va enviar a les cinc de la tarda un avís telefònic per alertar de les restriccions i demanar precaució als veïns, molt preocupats davant les noves pluges, que ahir van provocar problemes en carreteres, i els bombers van rescatar persones atrapades a Benicarló i Vinaròs. L’Aemet va activar a partir de les 21.00 hores l’avís roig per risc de pluges torrencials, que s’allargarà fins a les 12.00 d’avui. Es temien fortes pluges de matinada, amb acumulacions de fins a 180 litres per metre quadrat. A més, se suspèn l’activitat educativa i esportiva.

Mentrestant, els equips de rescat van localitzar els cossos dels nens de 3 i 5 anys que van ser arrossegats per la riuada el dia de la dana quan estaven amb el seu pare a Torrent. Els efectius treballen a contrarellotge per treure el fang a les clavegueres i evitar que se solidifiqui.

Mentrestant, les Corts Valencianes han ajornat a demà, davant l’alerta roja de l’Aemet, el ple previst per avui en el qual el president valencià, Carlos Mazón, anava a donar compte de la seua gestió de la dana. Es preveu que anunciï la creació d’una conselleria per a la reconstrucció de les zones afectades, així com el cessament de les conselleres d’Interior i Indústria, segons fonts del Consell.