València recupera el pols després del pas del temporal i lluita per tornar a la normalitat

València va començar ahir a recuperar la normalitat després del pas de la segona dana en menys de vint dies, si bé va viure una matinada especialment tensa, amb fortes pluges al litoral i sota xàfecs que van deixar fins a 80 litres per metre quadrat en localitats com Cullera. El temporal va provocar inundacions, tot i que no va castigar les zones més afectades per la dana del 29 d’octubre, on veïns i equips d’emergències continuen treballant per retirar destrosses i desembussar les clavegueres per evitar la solidificació del fang.

El risc de pluges torrencials va portar l’Aemet a establir dimecres l’avís roig a València, si bé ahir ja va rebaixar el nivell d’alerta a taronja per, hores després, limitar-lo a groc al litoral valencià. A més, la Generalitat va avançar de les 23.59 hores a les dotze del migdia el final de les restriccions de mobilitat, per la qual cosa els carrers van tornar lentament a la normalitat durant el dia malgrat el tancament de les escoles.

Els avisos telefònics i la col·locació de sacs per contenir l’aigua ajuden a prevenir danys majors

A Aldaia, on l’ajuntament havia col·locat dimecres tones de sacs de sorra per evitar que l’avinguda del curs que travessa la localitat tornés a entrar al poble, els veïns van viure amb preocupació les últimes hores. L’alcalde, Guillermo Luján, va assegurar que les pluges van ser intenses durant la matinada i va subratllar que els sacs col·locats “han estat fonamentals” perquè “han evitat danys materials”.

L’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, va explicar que la vigília havien donat indicacions als veïns perquè prenguessin mesures, i va celebrar que les pluges no hagin afectat gaire el municipi, que segueix “igual de malament” que estava fins ara. Va insistir que els avisos telefònics emesos dimecres van posar en alerta els veïns i va prioritzar recuperar la normalitat a les escoles.

En aquest sentit, molts col·legis i instituts de València preveuen tornar a l’activitat avui després de dos dies sense classe per les restriccions. A més, els serveis ferroviaris interromputs per la dana tornen a funcionar dos setmanes després, entre els quals la connexió entre Barcelona i València.

Aquesta segona dana també s’ha acarnissat amb Andalusia, malgrat que l’Aemet va desactivar l’alerta roja a Màlaga i manté la taronja a Huelva, Cadis i Sevilla. Màlaga va tornar a poc a poc a la normalitat, després que el temporal obligués dimecres a desallotjar més de 4.000 persones i a suspendre la circulació de trens, autobusos i el metro a la capital. Les fortes pluges van deixar més de 140 litres per metre quadrat a la ciutat, malgrat que no consten danys personals.

Aquestes precipitacions van provocar que rius de Màlaga, Sevilla i Cadis es desbordessin, la qual cosa va provocar inundacions en carrers i habitatges. El desbordament del riu Guadiaro va obligar a rescatar sis persones atrapades a les teulades de diversos habitatges a la localitat gaditana de Jimena de la Frontera, on la Junta va ordenar el desallotjament preventiu dels habitatges pròxims a tots dos costats de la ribera del riu.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), que depèn del ministeri de Transició Ecològica que dirigeix Teresa Ribera, va enviar fins a 198 correus al servei d’Emergències de la Generalitat valenciana entre les 5.33 del matí i les 23.18 hores del dia de la dana. Algunes d’aquestes comunicacions abordaven les precipitacions i s’enviaven de forma automàtica, mentre que d’altres es referien al cabal de rius i eren validades abans de ser enviats.

Fonts del ministeri afegeixen que també van remetre “dos avisos claus” a Protecció Civil a les 16.37 hores i a les 16.50, “donant l’alarma per la pluja acumulada a Xiva, a la capçalera letal del barranc del Pedrís”. També es van emetre avisos al servei d’emergències de la Generalitat en quatre ocasions entre les 16.57 i les 17.57 hores d’aquell dia.

El ministeri afirma que les advertències pel risc van arribar a alcaldes i al Centre de Cooperació Operatiu Integrat valencià (Cecopi).

Per tot això, el departament que dirigeix Ribera considera que es “deixa en evidència” que hi havia “prou informació actualitzada perquè la Generalitat enviés a temps” l’alerta telefònica a la població. A més, fonts de Moncloa lamenten que el PP insisteixi que no tenia coneixement de la gravetat de la situació. També acusen els populars de culpar el Govern central i evitar responsabilitzar el president valencià, Carlos Mazón.

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar ahir que “en cap moment no hi va haver un buit informatiu” per part de la CHX el dia de la dana, i va defensar que Mazón ha “d’exposar la realitat”.

El cap de la Generalitat té previst comparèixer avui, i diversos mitjans apunten que sospesa la creació d’una conselleria per a la reconstrucció de les zones afectades per la dana, així com el cessament de les conselleres d’Interior i Indústria per incorporar perfils més tècnics.

Mentrestant, la secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, va insistir a acusar Ribera d’“abandó de funcions” i va subratllar que “si no és bona ministra, difícilment no pot ser una bona comissària europea”.

Més de 100 morts per la dana tenien més de 70 anys

Més d’un centenar de les 216 víctimes mortals per la dana comptabilitzades fins ara al País Valencià eren majors de 70 anys, i nou més eren menors d’edat, de les quals set tenien menys d’11 anys i dos entre 11 i 17. Així es desprèn de l’últim balanç oficial del Centre d’Integració de Dades constituït per la catàstrofe, que detalla que un total de 52 morts per la tragèdia tenia més de 80 anys; 37 entre 70 i 80; 33 entre 60 i 70; 30 entre 50 i 60; 16 entre 40 i 50; 6 entre 30 i 40; i 10 entre 20 i 30. Les dades publicades per aquest organisme també indiquen que el 60 per cent dels morts són homes, ja que 131 són homes i 85, dones. A més, del total de víctimes mortals comptabilitzades, 190 eren de nacionalitat espanyola i 26 més pertanyien a onze nacionalitats diferents, sent nou de procedència romanesa.Els municipis en els quals es van localitzar més cadàvers són Paiporta, amb 45; Catarroja, amb 25; València, amb 16, i Alfafar, amb 15, segons la informació facilitada. Això no significa que fossin residents d’aquestes localitats, ja que hi ha víctimes que van ser arrossegades pels forts corrents.A més de les 216 víctimes mortals identificades al País Valencià, la dana ha costat la vida de set persones més a Castella-la Manxa i a una a Andalusia. D’aquesta manera, el balanç total a l’Estat és de 224 víctimes mortals, si bé és cert que encara hi ha setze persones desaparegudes.

Crítiques pels talls preventius de carreteres a Tarragona

La Federació Empresarial d’Autotransport de Tarragona i la Confederació Empresarial de la província van criticar ahir amb duresa les restriccions de mobilitat imposades pel Govern a causa de la dana. Va censurar que els talls preventius en carreteres de dimecres van ser “desproporcionats” i van reclamar aplicar mesures que “s’adeqüin a la realitat”. A més, els transportistes calculen pèrdues d’entre el 7 i el 10 per cent de la facturació pels dos dies de novembre en què s’han decretat restriccions per la dana.Mentrestant, el temporal va causar inundacions al Baix Ebre i el Montsià, tot i que va acabar sense incidents especialment greus. Les pluges van deixar 131 litres per metre quadrat a Ulldecona i 103 a Alcanar, on Protecció Civil va demanar de matinada als veïns “pujar a les plantes superiors dels habitatges”.