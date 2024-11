Mata a trets un home en una terrassa d'un bar a Montgat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un home que va ser tirotejat ahir quan estava assegut en una terrassa d’un bar de la localitat barcelonina de Montgat, i, encara que la policia catalana no descarta cap hipòtesi, tot apunta que podria tractar-se d’un assumpte relacionat amb drogues.

Els fets van passar cap a les nou del matí, quan la víctima, que es trobava assegut en una terrassa després de deixar el seu fill al col·legi, a pocs metres de l’escena del crim, va rebre un tret al clatell per part d’un individu que hauria fugit en una moto.

La Divisió d’Investigació Criminal de Granollers va obrir una investigació per aclarir els fets i va iniciar la recerca de l’autor o autors, perquè no es descarta que fossin més d’un.

La víctima mortal era un membre històric de l’estiba al Port de Barcelona, tot i que feia més d’una dècada que no hi treballava, i malgrat que tot apunta a una venjança, no constaven contra ell sentències prèvies per tràfic de drogues.