El Suprem confirma la condemna al PP per la caixa B

El Tribunal Suprem va confirmar ahir la base de la sentència dictada per l’Audiència Nacional en el cas dels papers de Bárcenas, que va condemnar el PP com a responsable civil subsidiari pel pagament en negre de la reforma de la seu del partit al carrer Génova de Madrid. Aquesta va afirmar que les obres es van pagar parcialment amb diners de la caixa B del partit, que gestionava el llavors tresorer dels populars, Luis Bárcenas. Concretament, la sentència ratifica que aquest va acordar amb l’empresa que va fer les obres a la seu dels populars, Unifica SL, que part dels pagaments es fessin amb diner negre. D’aquesta manera, els magistrats confirmen la culpabilitat de Bárcenas, així com dels dos administradors de la companyia, si bé opten per rebaixar les condemnes imposades per dilacions indegudes en el procés. D’aquesta forma, a l’extresorer del PP se li imposen finalment vuit mesos de presó com a cooperador d’un delicte de defraudació tributària referit a l’exercici del 2007, davant dels dos anys de presó dictats inicialment.

Als administradors de la firma els imposa nou mesos de reclusió, davant dels dos anys i nou mesos inicials. També redueix les multes econòmiques, que fixa ara en 180.000 euros per a Bárcenas i 200.000 per a cadascun dels administradors d’Unifica.

Així mateix, el Suprem revisa a la baixa el total de la quota defraudada, ja que entén que no es podien incloure en el que es va defraudar les quantitats que havien tributat efectivament l’exercici següent, tot i que per un tipus impositiu més baix. El frau només comprendria aquest tant per cent inferior, però no el total de la quota, que majoritàriament va ser declarada i liquidada. La quota defraudada passa així de 870.000 a 374.000 euros.

Les defenses no havien impugnat la condemna al PP com a responsable civil subsidiari. El PSOE va acusar ahir els populars de pretendre donar “lliçons” contra la corrupció mentre rep “sentències condemnatòries” en tribunals.