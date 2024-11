Deu nadons morts en un incendi a l'Índia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys deu nounats van morir ahir a la matinada i uns altres setze van resultar greument ferits per un incendi en la unitat neonatal d’un hospital de la ciutat de Jhansi, al nord de l’Índia. El viceministre de l’estat d’Uttar Pradesh, on va tenir lloc la tragèdia, Brajesh Pathak, va assenyalar que un curtcircuit dins del concentrador d’oxigen hauria pogut causar l’incendi. Set cadàvers han estat identificats i tres continuen sense identificar. En total, hi havia cinquanta-quatre nounats a la Unitat de Cures Intensives. Familiars dels nadons supervivents van aixecar ahir una acampada davant el centre sanitari a tall de protesta, després que les forces de seguretat els impedissin tallar la carretera. Fonts citades per la cadena NDTV apunten que als pares no se’ls ha permès veure els nadons per evitar confusions respecte a la identitat dels menors.