S'atrinxera armat en un restaurant de París amb quatre treballadors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home armat amb un ganivet va prendre ahir com a ostatges quatre empleats d’un restaurant dels voltants de París. L’individu, que va ser arrestat per la Policia, va entrar a l’establiment cap a la una del migdia, quan el lloc estava encara sense clientela i, armat amb un ganivet, va ordenar als empleats que es quedessin a l’interior. Els ostatges van ser alliberats més tard i no es van haver de lamentar víctimes.