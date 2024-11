Així funcionen els míssils ATACMS amb què Ucraïna ja pot atacar territori rus

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

En un gir significatiu en la seua política respecte a la guerra a Ucraïna, l’administració del president nord-americà Joe Biden ha donat llum verda a l’ús dels temuts míssils de llarg abast ATACMS per part de les forces ucraïneses. Aquesta decisió, avançada per mitjans nord-americans, permetrà a Kíiv atacar objectius en territori rus, una capacitat que fins ara li havia estat negada.

Què són els míssils ATACMS ?

Els ATACMS (Army Tactical Missile System, per les seues sigles en anglès) són un sistema de míssils tàctics convencionals d’alta precisió fabricats per l’empresa nord-americana Lockheed Martin. Aquests míssils, propulsats per combustible sòlid, compten amb un sistema de navegació inercial assistit per GPS i poden ser llançats des de plataformes mòbils com el M270 o l’HIMARS.

Amb una longitud d’aproximadament de 4 metres i un diàmetre de 60,96 centímetres, els ATACMS estan equipats amb una ogiva de 226 quilograms d’explosió fragmentada. El seu abast varia segons la versió, des dels 165 quilòmetres fins els 300 quilòmetres en els models més recents.

El paper dels ATACMS en el conflicte ucraïnès

Els Estats Units van subministrar a Ucraïna els primers ATACMS a la tardor de 2023, però amb restriccions en el seu ús. Inicialment, només podien ser fets servir en territori ucraïnès i en una versió amb un abast limitat a 165 quilòmetres. Tanmateix, en els últims mesos, Washington ha enviat míssils amb un abast de fins 300 quilòmetres.

Malgrat la intensa campanya per part de Kíiv perquè s’aixequés la prohibició d’utilitzar aquests míssils dins de Rússia, la Casa Blanca s’havia resistit fins ara. A l’octubre, va optar per una solució alternativa: un paquet d’ajuda de 800 milions de dòlars per impulsar la producció d’armament de llarg arribi per part de la indústria militar ucraïnesa.

A més dels ATACMS, Ucraïna compta amb altres míssils de creuer proporcionats per aliats europeus, com els Storm Shadow britànics i els SCALP-EG francesos, l’ús dels quals en territori rus també estava restringit.

Implicacions i possibles escenaris

L’autorització de l’ús dels ATACMS contra objectius en territori rus suposa un canvi significatiu en la dinàmica del conflicte. Amb un abast de fins 300 quilòmetres, aquests míssils podrien assolir importants centres logístics, bases militars i altres infraestructures crítiques dins de Rússia.

Aquest nou escenari planteja interrogants sobre la possible resposta de Moscou i l’escalada del conflicte. Alguns experts adverteixen que l’ús dels ATACMS contra territori rus podria portar a una intensificació dels atacs per part del Kremlin, fins i tot amb armes no convencionals.

D’altra banda, l’amenaça d’aquests míssils de llarg abast podria exercir una pressió més gran sobre Rússia i obligar-la a reconsiderar la seua estratègia a Ucraïna. La possibilitat de patir atacs al seu propi territori podria portar el Kremlin a buscar una solució negociada al conflicte.