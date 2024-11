Carlos Mazón tria un tinent general retirat per liderar la “recuperació” de València

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El tinent general de l’Exèrcit de Terra Francisco José Gan Pampols, amb arrels lleidatanes i que actualment està retirat, és el nou vicepresident del Govern valencià per a la Recuperació Econòmica i Social de la comunitat. Aquest càrrec, anunciat la setmana passada pel president autonòmic, Carlos Mazón, ha estat creat específicament per fer front a les conseqüències de la dana que el 29 d’octubre va devastar València. Gan Pampols, nascut a Figueres el 1958, va viure a Lleida des que tenia pocs mesos i fins que va finalitzar el batxillerat. El 1975 va ingressar a l’Acadèmia General Militar, a Saragossa, i durant la seua carrera també va ocupar llocs al Govern Militar de Lleida.

El nou vicepresident tindrà com a funcions fer un pla de recuperació i la coordinació de les tasques de reconstrucció de les zones afectades per la dana. També haurà de dissenyar una estratègia de protecció per afrontar possibles catàstrofes naturals.

Va assegurar que “es tracta de la tasca més important que m’han ofert a la vida” i va demanar consens polític per afrontar la catàstrofe “tenint els valencians al centre perquè tornin a les condicions de vida ordinàries com més aviat millor”. “Treballaré amb tècnics que no reben directrius polítiques de cap partit”, va voler deixar clar.

Mazón va defensar el seu nomenament i en va destacar la “professionalitat i experiència tècnica”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar que el seu fitxatge és un “encert” i va aprofitar per acusar el president espanyol, Pedro Sánchez, d’“amagar-se en la gestió de la catàstrofe”.

Per la seua part, la ministra i secretària general dels socialistes valencians, Diana Morant, va evitar valorar el nomenament i va insistir que “tothom sap” que Mazón no pot seguir al capdavant de la Generalitat valenciana perquè la seua situació és “insostenible”. Compromís va titllar d’“operació de màrqueting” aquesta elecció i va censurar que el Govern de Mazón “ha demostrat no estar a l’altura”. Mentrestant, el Consell de Ministres va aprovar la creació d’un Comissionat Especial per a la reconstrucció.

Així mateix, el vistiplau dels socialistes al candidat italià podria servir per desbloquejar el futur Executiu comunitari, després que el PP hagi amenaçat de vetar el nou col·legi de comissaris si no es retira la candidatura de la ministra Teresa Ribera, a la qual retreu la seua actuació portada a terme durant la catàstrofe de la dana.

Els reis tornen a la ‘zona zero’, ara entre aplaudiments

Els reis Felip VI i Letícia van tornar ahir a la zona zero de la dana, protegits per un fort dispositiu de seguretat per prevenir que es repetissin imatges com les viscudes a Paiporta fa dos setmanes, quan afectats per la tragèdia van llançar fang i objectes a la comitiva institucional amb els monarques, Pedro Sánchez i Carlos Mazón. En canvi, els caps de l’Estat van ser ahir rebuts amb aplaudiments i visques a Xiva i Utiel, dos de les localitats valencianes afectades per la tragèdia, en un recorregut en el qual van poder dialogar amb nombrosos veïns, voluntaris i professionals i també comprovar els danys soferts. Molts dels presents van reclamar als monarques que “no us oblideu de València”. Així mateix, van estar acompanyats pel president valencià, Carlos Mazón, que va rebre insults i crits de “dimissió” per part de veïns indignats per la gestió de la dana, i del ministre Ángel Víctor Torres. Al seu torn, Pedro Sánchez es trobava al Brasil en la reunió del G20. Els reis també van visitar Letur, a Albacete, on la dana va causar sis morts.

Sánchez avala votar el candidat de Meloni per ‘salvar’ Ribera

El president espanyol, Pedro Sánchez, es va mostrar ahir partidari que es porti a terme el nomenament a la Comissió Europea del candidat proposat per l’ultra italiana Giorgia Meloni, Raffaele Fitto, a l’assenyalar que tots els estats de la Unió Europea “tenen dret a comptar amb un comissari” i és cada país l’encarregat d’elegir-lo.

Indignació i manifestacions per a l’obertura d’escoles

Desenes de famílies de Paiporta es van concentrar ahir davant de l’ajuntament d’aquesta localitat valenciana per reclamar l’obertura de col·legis, que estan tancats des que la dana va arrasar el municipi. Van denunciar que dels 4.000 alumnes escolaritzats, només els 160 de l’últim curs de Batxillerat han pogut tornar al seu centre. “Van començar dilluns i faran tres o quatre hores diàries durant quatre dies a la setmana”, va afirmar la mare d’un d’ells.D’altra banda, la Generalitat valenciana ha ampliat el seu equip de treballadors socials per atendre les demandes de reallotjament de les famílies els habitatges de les quals s’han vist afectats per la dana.