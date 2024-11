La cimera del G20 acaba sense acords sobre les guerres i impostos als rics

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La cimera del G20 al Brasil es va acabar ahir sense acords sobre la guerra a Ucraïna i Gaza, ni avenços per reformar el sistema multilateral. En la declaració final, els líders de les grans economies mundials van reconèixer que l’ajuda humanitària als palestins és “urgent” i van defensar un “alt focus ampli” a Gaza i el Líban.

Sobre Ucraïna, camí de complir tres anys sota la invasió russa, van donar suport a una “pau duradora”, però van evitar condemnar Rússia, que forma part del club, encara que el seu president, Vladímir Putin, no va acudir a la trobada. Com a país amfitrió, el Brasil va proposar un impost als “superrics”, però la declaració no recull cap compromís en aquest sentit. Les grans economies mundials només es comprometen a “intentar col·laborar per garantir que les persones amb un patrimoni ultra alt” paguin impostos de forma “efectiva”. “La cooperació podria implicar l’intercanvi de bones pràctiques, el foment de debats sobre els principis fiscals i l’elaboració de mecanismes contra l’elusió”, detalla el text acordat ahir.

El president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, va voler destacar en la clausura de la cimera el llançament de l’Aliança contra la Fam i la Pobresa, i l’inici de les discussions per a la creació de l’impost als superrics.