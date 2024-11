Els populars europeus votaran Ribera i els socialistes, els comissaris d'ultradreta

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El PP europeu, els socialdemòcrates i els liberals van segellar ahir un acord polític per desbloquejar el nomenament dels sis vicepresidents de la Comissió Europea, incloent-hi l’espanyola Teresa Ribera, malgrat les maniobres del PP espanyol per intentar vetar-la per la gestió de la dana a València. El pacte, que inclou que els sis candidats a vicepresidents s’aprovin en bloc, es va produir el mateix dia en què Ribera va comparèixer al Congrés per explicar la gestió de la dana. Ara s’aplana el camí perquè la nova Comissió comenci a treballar l’1 de desembre.

Fonts parlamentàries assenyalen que els tres grups van avalar tots els candidats, inclosa Ribera, que es convertirà en la vicepresidenta executiva de Transició Neta, Justa i Competitiva. També van admetre l’ultra italià Raffaele Fitto, candidat a vicepresident per a la Cohesió i Reformes, i l’ultra hongarès Olivér Várhelyi, a pesar que aquest haurà de cedir les competències de drets reproductius a la comissària belga, Hadja Lahbib.

Els populars insisteixen que no és vàlida per ser comissària i asseguren que està “fugida, a la fuga”

Després de l’escalada de la tensió política per la dana, el PP europeu va accedir finalment a votar a favor de Ribera malgrat el rebuig dels populars espanyols, que insisteixen que la ministra no és apta per al lloc. A canvi, socialistes i liberals han aixecat els seus vetos a Fitto. “Per al PP europeu, el més important és que la nova Comissió entri en funcionament l’1 de desembre”, va recalcar en aquest sentit Manfred Weber, líder dels populars a la UE, que va dir estar en “contacte constant” amb el PP espanyol per trobar un “acord comú”. Mentrestant, Ribera va advocar per la “prudència” després de conèixer-se el pacte.

Encara que s’espera que la majoria del PPE votarà a favor de la nova Comissió en ple de l’Eurocambra de dimecres, els populars espanyols mantenen l’amenaça de votar-hi en contra o, com a mínim, abstenir-se, ja que el nou Executiu comunitari inclourà la ministra.

No seria la primera vegada que un partit espanyol no dona suport a un candidat espanyol, ja que el PSOE es va oposar el 2014 que el popular Miguel Arias Cañete fos comissari europeu.

La ministra i candidata a comissària europea, Teresa Ribera, va defensar ahir la gestió del Govern espanyol de la dana i va acusar el PP de “burlar-se dels avisos de l’Aemet” i voler imputar a la Moncloa la “incompetència” de la Generalitat valenciana, que presideix Carlos Mazón. Així es va pronunciar al Congrés, on va comparèixer per explicar la seua gestió de la catàstrofe hores abans d’anunciar-se el pacte per a la Comissió Europea, en un ple molt tens en què va haver d’afrontar les crítiques dels populars. Ribera va descarregar la responsabilitat de la tragèdia sobre Mazón i va negar que el dia de la dana a València hi hagués una “apagada informativa”, tal com el president va assegurar la setmana passada. També va acusar el PP d’haver frenat les obres d’emergència que estaven previstes al barranc del Poio, una de les zones on es van desencadenar les inundacions en les quals van morir almenys 220 persones. Per la seua part, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va defensar Mazón i va afirmar que Moncloa no “assumeix errors”. També va acusar el president espanyol, Pedro Sánchez, de promocionar una “mala candidata” a comissària europea, amb referència a Ribera. Els populars van qualificar la ministra d’“incompetent” i “gestió negligent” amb la dana. El seu portaveu, Miguel Tellado, va assegurar que Ribera està “fugida, a la fuga”. La titular d’Hisenda, María Jesús Montero, va rebatre les crítiques i va dir que hi haurà responsabilitats judicials amb Mazón per “negligència manifesta”. D’altra banda, grups com ERC i Junts van censurar la gestió de la tragèdia de Mazón, si bé van afirmar que “també ha fallat el Govern de Pedro Sánchez”.

Els morts per la dana a València pugen a 220

La xifra de morts a València a causa de la dana ascendeix ja a 220, després de la localització del cos sense vida d’una dona a Torrent.

Mazón cessa la consellera d’Interior i Emergències

El president valencià, Carlos Mazón, va destituir ahir la consellera d’Interior i Justícia i responsable d’Emergències, Salomé Pradas, que va dir que desconeixia el sistema d’alertes telefòniques fins a la tarda en què va ocórrer la tragèdia. La doctora en Dret Nuria Martínez ocuparà Justícia i el doctor en Medicina Juan Carlos Valderrama, Interior i Emergències. A més, Mazón va elegir el general de brigada de l’Exèrcit de Terra Venancio Aguado de Diego com a secretari del gabinet del vicepresident per a la Recuperació de València, el tinent general Francisco José Gan Pampols.

Dimiteix el director de la televisió valenciana

El fins ara director general de la radiotelevisió pública valenciana, À Punt, Alfred Costa, va anunciar ahir la seua renúncia “per motius personals”, dotze dies després de conèixer-se que Mazón va dinar el dia de la dana amb una periodista per oferir-li que dirigís la cadena autonòmica.

La dana alentirà el creixement del PIB

El governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá, va afirmar ahir que la dana podria restar 0,2 punts percentuals al creixement de l’economia espanyola durant el quart trimestre de l’any, i en sumaria 0,15, a llarg termini, a l’IPC.

Es dispara la demanda de cotxes usats a València

La demanda de cotxes d’ocasió a la província de València s’ha disparat un 67 per cent després de la dana i el preu per adquirir un vehicle usat ha crescut un 2,9 per cent.