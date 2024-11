El Tribunal Penal Internacional emet una ordre d'arrest contra Netanyahu per crims de guerra i contra la humanitat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha emès una ordre d'arrest contra el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, per crims de guerra i crims contra la humanitat a Gaza. Tal com havia sol·licitat el fiscal Karim Khan, el TPI ha ordenat la detenció internacional de Netanyahu, del seu exministre de defensa, Yoav Gallant, i de Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, un dels líders de Hamàs. El fiscal del TPI també havia demanat una ordre d'arrest contra dos dirigents més de Hamàs, Ismail Haniyeh i Yahya Sinwar, però tots dos han estat assassinats per l'exèrcit israelià.

El TPI creu que hi ha "motius raonables" per responsabilitzar penalment Netanyahu i Gallant de crims de guerra i crims contra la humanitat a Gaza que "formaven part d'un atac generalitzat i sistemàtic contra la població civil" de la Franja. En concret, se'ls acusa de: crim de guerra per utilitzar la fam com a mètode de guerra; i crims contra la humanitat per assassinat, persecució i altres actes inhumans contra la població palestina a Gaza.

Ús de la fam com a arma de guerra

"Tots dos van privar intencionadament i conscientment la població civil de Gaza d'objectes indispensables per a la seva supervivència, inclosos aliments, aigua i medicaments i subministraments mèdics, així com combustible i electricitat, almenys des del 8 d'octubre de 2023 fins al 20 de maig de 2024", afirma el tribunal amb seu a la Haia. El TPI assegura que no hi ha cap "justificació militar clara" per imposar restriccions a l'ajuda humanitària, provocant risc de fam a la Franja.

Crims contra la humanitat

Tot i que el TPI no ha trobat suficients elements per determinar que s'hagi produït un "crim contra la humanitat d'exterminació" a Gaza, sí que veu motius per imputar-los un crim contra la humanitat d'assassinat, persecució i altres actes inhumans. El tribunal amb seu a la Haia sospita que impedir l'ajuda humanitària a Gaza ha estat una decisió "calculada" de Netanyahu i els seus col·laboradors per provocar la destrucció d'una part de la població civil a Gaza, amb la mort de civils, inclosos els nens a causa de la desnutrició i la deshidratació.

Crims per l'atac de Hamàs del 7 d'octubre

El TPI també veu "motius raonables" per creure que Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri "és responsable de crims contra la humanitat d'assassinat, d'extermini i tortura; i de violació i altres formes de violència sexual. També de crims de guerra d'assassinat, tractes cruels, tortura; per la presa d'ostatges; ultratges a la dignitat personal; i la violació i altres formes de violència sexual. Tot ells vinculats als atacs de Hamàs del 7 d'octubre del 2023.

Jurisdicció del tribunal

El Tribunal Penal Internacional té seu a la Haia i des del 2002 jutja persones per la seva implicació en els delictes més greus que preocupen a la comunitat internacional, com poden ser el genocidi o els crims contra la humanitat. En formen part més de 120 països de tot el món que estan vinculats per les seves decisions i ordres d'arrest, per exemple els de la Unió Europea. En canvi, Estats Units, Rússia i la Xina no reconeixen aquest tribunal.