Mazón adjudica a dit 34 milions a firmes lligades a la caixa B del PP valencià

La Generalitat valenciana, que presideix el popular Carlos Mazón, ha adjudicat presumptament a dit 34 milions d’euros a sis empreses que van finançar la caixa B del PP valencià, per reparar depuradores després de la dana. Segons elDiario.es, l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals, que depèn del Govern valencià, ha destinat 50,6 milions en contractes d’emergència per a obres en infraestructures, dels quals 34,2 han estat adjudicats a firmes que van finançar el PP valencià en el marc de les trames corruptes del cas Gürtel i el cas Taula. La constructora Ocide ha aconseguit un contracte de 10,1 milions per a obres a Torrent i Picanya. Aquesta firma presumptament va pagar comissions al cunyat de Rita Barberá, investigades en la instrucció del cas Azud. La constructora Becsa SA, per la seua part, ha rebut un contracte d’emergència de 2,3 milions. Un dels seus accionistes, Gabriel Alberto Batalla, va ser condemnat el 2018 per delicte electoral i falsedat documental després de reconèixer el finançament il·legal del PP valencià.

En un altre ordre de coses, els equips d’emergències van trobar ahir el cadàver d’una víctima de la dana al polígon industrial de Sedaví. Hores més tard, van localitzar un segon cos a Riba-roja, la qual cosa eleva la xifra de morts per la riuada del 29 d’octubre a 222.