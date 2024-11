Moncloa surt en bloc contra De Aldama i el PSOE es querella per injúries i calúmnies

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern espanyol va rebutjar ahir amb vehemència les acusacions de Víctor de Aldama, el presumpte aconseguidor del cas Koldo, per les quals el PSOE ha decidit querellar-se per injúries i calúmnies en nom dels alts càrrecs socialistes implicats per l’empresari en l’entramat corrupte, entre ells Pedro Sánchez i Salvador Illa. De Aldama va afirmar dijous davant del jutge que va pagar 400.000 euros en efectiu a l’exministre José Luis Ábalos i 15.000 al secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán. També va dir que el president espanyol, Pedro Sánchez, va sol·licitar conèixer-lo i que aquest planejava sopar, juntament amb alguns dels seus ministres, amb la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, malgrat que aquesta té prohibit entrar a la UE. Va assegurar que el president de la Generalitat, Salvador Illa, tenia previst anar també a la trobada, si bé aquest ho va negar ahir.

El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va anunciar que el PSOE ha presentat una querella per defensar els assenyalats per De Aldama. El va responsabilitzar de llançar “mentides absolutes” i “greus” acusacions contra càrrecs socialistes i va afirmar que no ha presentat cap prova sobre el que va relatar davant del jutge.

Illa nega vinculació amb un possible sopar amb Delcy Rodríguez, com va afirmar De Aldama davant del jutge

En la mateixa línia es va mostrar el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que va assegurar que De Aldama no té “cap credibilitat” i és un “delinqüent confés” al qual només “ha faltat dir ser agent de la TIA”, en al·lusió als personatges de còmic Mortadel·lo i Filemó.

La titular d’Hisenda, María Jesús Montero, va subratllar que el presumpte aconseguidor del cas Koldo “no aportarà cap prova” que fonamenti el seu relat perquè “no hi ha res”. “Aquesta persona que està a la desesperada ha mentit i molt greument i això no pot quedar així”, va dir, abans d’avançar que el seu cap de gabinet, Carlos Moreno, es querellarà contra De Aldama per haver declarat a l’Audiència Nacional que li va donar 25.000 euros perquè li ajornessin un deute fiscal. També el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, va subratllar que “la credibilitat d’aquest personatge és la que és”, si bé va demanar investigar “fins al final” el cas Koldo.

Enmig de la tempesta política, ahir va transcendir que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, li va concedir el 2022 la medalla al mèrit de la Guàrdia Civil amb distintiu blanc. Fonts del ministeri assenyalen que Marlaska l’hi retirarà “quan sigui possible”.

El portaveu del PP, Borja Sémper, va insistir que el líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, està disposat a “parlar” per armar una moció de censura. El PNB va advertir que “no perdrà ni un segon” a valorar aquesta proposta i Vox va dir que Sánchez i el PSOE estan disposats “a qualsevol cosa” per seguir en el poder.

L’empresari es reafirma i assegura que aportarà proves

El presumpte aconseguidor del cas Koldo, Víctor de Aldama, va assegurar ahir que aportarà les proves de totes les acusacions que va llançar en la seua declaració davant del jutge. Ho va fer després de replicar al president espanyol, Pedro Sánchez, que és un “senyor mitòman i té Alzheimer” ja que, segons va afirmar, quan l’hi van preguntar al Congrés, no va respondre. Tanmateix, després, al publicar-se una imatge dels dos, va contestar que sí que coneixia l’empresari, però que era una foto més “de les que es fa amb qualsevol”.