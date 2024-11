Pla per accelerar judicis i combatre la multireincidència a Catalunya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president espanyol, Pedro Sánchez, i el català, Salvador Illa, van acordar ahir impulsar un “pla de xoc” per combatre la multireincidència, una de les prioritats del Govern, així com reactivar les quatre comissions bilaterals entre els dos Executius. Ambdós es van reunir al Palau de la Moncloa, en un encontre en el qual van mostrar la seua bona sintonia i en què Illa va subratllar que “Catalunya ha tornat per implicar-se en una Espanya plural”.

El president va incidir en el pacte en matèria de seguretat i va consensuar amb Sánchez col·laborar per descongestionar la justícia per “treballar amb eficàcia contra la multireincidència”. Va lamentar que Catalunya pateix un “dèficit judicial” i va proposar elevar la capacitat per celebrar judicis ràpids i reduir l’acumulació dels pendents. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, va anunciar que el 4 de desembre presentaran un “pla de xoc” per reforçar els jutjats.

La bona sintonia entre Illa i Sánchez també es va plasmar en l’anunci d’un pacte per reactivar les quatre comissions bilaterals entre els dos Executius, que hauran de reunir-se durant el primer trimestre del 2025, possiblement durant el febrer. Una d’aquestes comissions, la d’Assumptes Econòmics i Fiscals, és la que ha d’abordar la reforma del sistema de finançament. Illa va afirmar que en aquests mesos que falten donaran “prou marge” als equips negociadors per “omplir l’ordre del dia amb acords concrets”. El president va assegurar que va tractar amb Sánchez del finançament singular de forma “molt breu, gairebé de passada”, perquè “ja està acordat”. S’espera que en el marc d’aquestes comissions bilaterals Moncloa i la Generalitat abordin també carpetes com l’habitatge i el traspàs de Rodalies. D’altra banda, Illa, que va defensar Sánchez davant de les acusacions del suposat aconseguidor del cas Koldo (vegeu la pàgina 20), va anunciar que el Govern espanyol destinarà 161 milions d’euros a tres projectes relacionats amb el sector dels xips a Catalunya. Després de la reunió, el cap de la Generalitat va celebrar els pactes segellats amb Sánchez i va insistir a subratllar que “Catalunya ha tornat” per “implicar-se en una Espanya plural”.

Junts acusa Illa de tornar de Moncloa “amb les mans buides”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, va titllar de “decebedora” la reunió entre Salvador Illa i Pedro Sánchez i va afirmar que el president “no només torna amb les mans buides”, sinó que “ha aconseguit unes comissions que ja existien i funcionen”. També va retreure a Illa que Junts “ja havia aconseguit el compromís del Govern espanyol i del Congrés” per impulsar una reforma per combatre la multireincidència. A més, el va acusar de “no haver reivindicat res sobre les necessitats del moment”, com el sostre de despesa o la gestió de Rodalies, i va dir que “fa més de delegat del Govern espanyol que de president”. En un altre ordre de coses, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, va advocar per “reforçar” l’Agència Tributària Catalana amb més personal per poder garantir el finançament singular, però va advertir que per això es necessiten els pressupostos del 2025.