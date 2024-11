Un mort a l'esfondrar-se el mur d'una escola afectada per la dana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un operari de 51 anys va morir ahir i un altre va resultar ferit lleu en una cama a l’esfondrar-se els porxos del col·legi Lluís Vives de la localitat valenciana de Massanassa, una de les afectades per la dana del 29 d’octubre, segons van informar el Centre de Coordinació d’Emergències i la Policia Nacional. Ambdós estaven treballant en la neteja del centre, segons va confirmar la delegada del Govern central Pilar Bernabé. El Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) va detallar que cap a les 11.53 hores van rebre una trucada en la qual s’informava de la caiguda d’una pèrgola al col·legi per la qual havien quedat atrapades dos homes. Un d’ells va resultar mort, mentre que el segon, de 35 anys, va patir ferides lleus a la cama i escoriacions al cap per les quals va ser traslladat a l’hospital La Fe de València.

Al lloc del sinistre van acudir agents de la Policia Nacional del Grup d’Homicidis i de la Brigada de Policia Científica de València per investigar les causes de l’ensorrament.

Així mateix, el Consorci Provincial de Bombers de València va mobilitzar fins a la zona dos dotacions de Bombers de Torrent i Catarroja, un sergent, un cap de sector i un oficial del cos provincial, així com efectius d’emergències i mitjans sanitaris. També s’hi va enviar un equip de psicòlegs.

L’alcalde de Massanassa, Paco Comes, va explicar que es tracta d’un col·legi que havia estat catalogat amb el nivell “roig” d’afectació per la dana, de forma que segurament haurà de ser enderrocat i construït de nou, i que els tècnics treballaven en tasques de neteja a l’exterior de l’edifici, en el que era el pati abans de la devastació.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l’oposició i president del PP, Alberto Núñez Feijóo, van mostrar la seua commoció per la mort. Sánchez va expressar el seu “afecte i solidaritat” a la família, amics i companys de l’operari, i va agrair “la tasca de tots aquells que estan abocats, sense treva, en les tasques de recuperació”. Feijóo va mostrar també la seua “commoció” i va afirmar que “el president Mazón m’ha contactat per informar-me”. Per la seua part, el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, va anunciar a través del seu compte a X una “reunió d’urgència” amb representants de Tragsa –empresa per a la qual treballaven els operaris– i la conselleria d’Educació per analitzar “totes les actuacions” després de la mort d’aquest operari.