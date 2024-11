Contesa republicana

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

ERC afronta demà un decisiu congrés en el qual els més de 8.200 militants estan cridats a decidir si volen que Oriol Junqueras torni a presidir l’organització –que ja ha encapçalat durant tretze anys– o si és hora de donar pas a nous lideratges. Esquerra es va veure obligada a accelerar aquest procés després de quatre patacades electorals consecutives i una guerra interna indissimulada per episodis com la polèmica pels cartells denigrants contra els germans Maragall. Això s’afegeix a l’ajustada consulta amb la qual els militants van decidir fer president al socialista Salvador Illa, la qual cosa va trencar la política de blocs iniciada amb el procés.

El mal resultat en les últimes eleccions catalanes va oficialitzar el divorci del tàndem que durant 13 anys va pilotar el partit, el format pel qui n’era el president, Oriol Junqueras, que va deixar el càrrec al juny per intentar tornar més reforçat, i la secretària general, Marta Rovira, partidària que cares noves prenguin ara el comandament del partit. El lideratge del partit es disputa entre tres candidatures. La que parteix amb més opcions és Militància Decidim, amb Junqueras al capdavant, i la líder republicana a l’ajuntament de Barcelona, Elisenda Alamany, com a número dos. Aquesta candidatura aspira que ERC sigui el partit de referència a Catalunya amb la república com a objectiu.

En segon lloc se situa Nova Esquerra Nacional, l’aposta de Rovira, que té com a caps de cartell l’exalcalde de Vilassar de Dalt Xavier Godàs i Alba Camps, que forma part de l’executiva sortint. El seu objectiu és que Esquerra lideri el que han titllat d’“esquerra nacional”, un espai en què també inscriu els comuns i la CUP.

Finalment, Foc Nou pretén fer que ERC faci taula rasa guiada per Helena Solà i l’exconseller Alfred Bosch. Reivindiquen no comptar amb cap membre de l’actual executiva. La votació de demà serà definitiva si una de les tres obté més del 50% dels suports. En cas que no sigui així, el 14 de desembre tindrà lloc una segona volta.

L’expresident d’ERC i candidat de Militància Decidim, Oriol Junqueras, es va reunir ahir amb membres del partit i militants a dos dies de les votacions que han de renovar la cúpula de la formació. Entre els assistents a l’acte d’ahir, el president d’ERC a Lleida, Carles Comes, l’exconseller Bernat Soler, Xavier Pintó o Francesc Lluch. També li ha mostrat el seu suport Jordina Freixenet, portaveu republicana a la Paeria.

Nou lleidatans formen part d’alguna de les tres candidatures que opten a conformar la pròxima Executiva Nacional d’Esquerra. Inicialment van ser quatre les opcions, si bé Recuperem ERC no va aconseguir finalment els avals. Militància Decidim (que encapçalen Oriol Junqueras i Elisenda Alamany) té com a representates a Lleida a Solés Carabasa, exalcaldessa de Ponts i exdelegada de la Generalitat; la diputada Inés Granollers; l’alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, i Marian Lamolla, presidenta d’ERC al Pirineu. A Nova Esquerra Nacional (Xavier Godàs i Alba Camps), que té el suport de Marta Rovira i Marta Vilalta, compten a la llista amb l’exconsellera Meritxell Serret, la senadora Sara Bailac, Josep Castells, del Pirineu, i Eduard Murgó. Mentrestant, Anna Agustí figura a la llista d’Helena Solà i Alfred Bosch, Foc Nou. Quatre lleidatans més opten també a formar part del consell nacional d’ERC: Carmel Mòdol, Xavier Biosca, Maria Rosa Asensio, Sandra Castro i Lourdes Ravetllat.

Obtenir el 50% dels suports o segona volta el 14 de desembre

El procés electoral del partit indica que la candidatura que guanyi haurà de superar el 50% dels suports en la votació que se celebra demà per controlar la nova executiva d’Esquerra. Si cap candidatura no aconsegueix aquest percentatge, s’haurà de celebrar una segona volta 15 dies després, és a dir, el 14 de desembre. Per a aquesta segona votació, si fos necessari, els estatuts permeten modificar les llistes i que hi hagi aliances entre les candidatures, encara que amb algunes condicions. Totes han de mantenir el candidat triat per presidir el partit i modificar fins a un màxim del 50% les persones que formaven part de la candidatura a la primera votació. Per tant, algun dels projectes podria incorporar representants d’altres per intentar captar més suports.