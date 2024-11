Israel i Hezbollah s'acusen entre si de trencar la treva

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alto el foc entre Israel i Hezbollah al Líban que va entrar en vigor dimecres s’aguanta per un fil, després que Jerusalem i la milícia xiïta libanesa Hezbollah s’hagin acusat mútuament de violar la treva. Les autoritats libaneses van recomanar a la ciutadania esperar per tornar a casa, mentre que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va dir que està disposat a llançar una “guerra intensiva”. L’Exèrcit libanès va acusar Israel d’haver violat l’acord “en diverses ocasions” des de la seua entrada en vigor, i va assegurar que les tropes hebrees han efectuat “incursions aèries i atacs” al sud. De la mateixa manera, l’Exèrcit israelià va denunciar que “diversos sospitosos van arribar en vehicles a zones del sud del Líban, violant les condicions de l’alto el foc”. En aquest context, Netanyahu va advertir que si es produeix una “violació a gran escala” de l’alto el foc, les tropes israelianes no només portaran a terme les “operacions precises” que han realitzat fins ara, sinó que llançaran una “guerra intensiva”. El ministre de Seguretat Nacional, l’ultra Itamar Ben-Gvir, va advocar per seguir amb l’ofensiva al Líban i “ocupar” la Franja de Gaza, on almenys 21 palestins van morir ahir per atacs israelians.