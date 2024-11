El Govern de Geòrgia paralitza l'adhesió a la UE

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer ministre de Geòrgia, Irakli Kobakhidze, va anunciar ahir que el seu govern ha decidit suspendre “fins a finals del 2028” les negociacions per a l’adhesió a la Unió Europea, un tràmit que Brussel·les ja va suprimir de facto per la deriva antidemocràtica de Tbilisi i el seu acostament a postures afins a Moscou. “Hem decidit no posar a l’agenda la qüestió de l’obertura de negociacions amb la Unió Europea fins a finals del 2028. A més, fins a finals del 2028 rebutgem també qualsevol subvenció pressupostària de la UE”, va manifestar Kobakhidze durant una compareixença recollida per la premsa georgiana.

La decisió del Govern de Geòrgia de congelar les negociacions d’adhesió amb la UE va fer reblar el clau de la crisi política al país i va ser rebuda com un desafiament per l’oposició, que va anunciar la intensificació de les protestes de carrer. Ahir, aquestes protestes a Tbilisi, la capital de Geòrgia, van desembocar en enfrontaments entre els manifestants i la Policia.

Per la seua banda, la presidenta georgiana, Salome Zourabichvili, alineada amb l’oposició, es va presentar davant de la Policia que protegia el Parlament i la va cridar a “servir Geòrgia i no Rússia”.