“No us oblideu de nosaltres”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un mes després del fatídic 29 d’octubre, quan la força de l’aigua va arrasar gran part de la província de València i va acabar amb la vida d’almenys 222 persones, sense oblidar els quatre desapareguts, els municipis de la zona zero apressen ajuda per recuperar les seues vides. Milers de persones ho van perdre tot en una riuada devastadora, per a la reconstrucció de la qual seran necessaris almenys 31.000 milions d’euros, segons la primera estimació de la Generalitat. Ahir es van succeir els homenatges, com el dels veïns de Paiporta que van posar espelmes al mur del barranc del Poyo en un sentit record als morts per la dana. Entre els afectats hi ha una sensació generalitzada de desemparament, indignació i desesperació.

La dana va deixar imatges de destrucció pròpies d’una guerra i molts municipis incomunicats, que van rebre la primera ajuda de milers de voluntaris. Un mes després, 20.000 professionals continuen desplegats, i els treballs estan centrats a extreure el llot i retirar els 120.000 vehicles destrossats per la riuada. Els equips d’emergències treuen el fang acumulat al clavegueram davant del risc que aquest se solidifiqui i impossibiliti el funcionament. Municipis com Paiporta tenen gran part de la xarxa embussada, i molts ciutadans conviuen amb fortes olors pestilents. També pobles com Catarroja o Massanassa lluiten per tornar a la normalitat, i els veïns, desesperats per la situació, demanen que els ajuts arribin ja.

La tasca dels voluntaris i equips d’emergències ha estat clau per ajudar els veïns de València

L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, va continuar reclamant ahir, un mes després, màquines per retirar els vehicles als garatges i per extreure llot de les fosses d’ascensors, que a l’estar espatllats mantenen gent gran o amb mobilitat reduïda sense poder sortir al carrer. L’alcaldessa de Benetússer, Eva Sanz, va dir que ha trobat a faltar “més coordinació entre administracions”, i la de Paiporta, Maribel Albalat, va lamentar que “l’ànim que es respira és una barreja de frustració i enuig”.

La tragèdia també ha desencadenat una tempesta política que ha posat contra les cordes el president valencià, Carlos Mazón, i en la qual la Moncloa i el Partit Popular s’han llançat duríssimes acusacions per la gestió de la dana. Per un altre costat, els afectats reclamen que “no se’ns oblidi” i demanen depurar responsabilitats i més ajuda per superar un drama que, afirmen, s’hauria pogut prevenir o, almenys, abordar molt millor.

Mentrestant, la delegada del Govern central al País Valencià, Pilar Bernabé, va titllar de “falsedat” les paraules de Mazón sobre els suposats interessos als ajuts i va assegurar que aquestes prestacions “ni es tornen ni tenen interessos”. “No es pot confondre la ciutadania”, va censurar Bernabé.

Les administracions es retreuen els ajuts

El president valencià, Carlos Mazón, va censurar ahir que la “immensa majoria” dels ajuts anunciats pel Govern espanyol per als afectats per la dana impliquen “interessos” que ascendeixen fins a “gairebé 900 milions d’euros”. “Els afectats no es mereixen haver de tornar aquests interessos”, va afirmar durant una visita a uns camins rurals d’Utiel danyats per la dana, en la qual va agregar que els ajuts de Moncloa són “insuficients”. El president valencià també va acusar el president espanyol, Pedro Sánchez, de “no haver reconegut cap error” per la gestió de la dana. A més, es va justificar per no haver plantejat un homenatge a les víctimes el primer mes després de la dana a l’assegurar que “el millor homenatge” és el treball “a preu fet” per ajudar els afectats. Veïns d’Utiel van retreure al president que optés per visitar camps i camins rurals en comptes d’acudir al nucli urbà.