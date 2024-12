Junqueras guanya amb el 48% i es jugarà amb Godàs el lideratge d'ERC en segona volta

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Oriol Junqueras va aconseguir ahir el 48,3% dels vots de la militància per encapçalar ERC i haurà de jugar-se la presidència del partit amb Xavier Godàs en una segona volta el proper 14 de desembre, ja que no va aconseguir sumar més de la meitat dels suports. La participació en la jornada electoral va ser del 81,35%, lleugerament superior a la registrada en la consulta sobre la investidura del socialista Salvador Illa. Van votar en concret 6.533 militants, d’un cens total de 8.030 persones. Militància Decidim, la candidatura de Junqueras, va sumar 3.157 vots (el 48,3%); Nova Esquerra Nacional, liderada per Godàs, 2.308 (el 35,3%); i Foc Nou, que ha encapçalat Helena Solà, es va quedar en 824 (el 12,6%); en blanc van votar 244 persones (el 3,7%).

En la segona volta, que tindrà lloc en dos setmanes, participaran Militància Decidim i Nova Esquerra Nacional, les dos candidatures més votades ahir. Fins a set dies abans, tanmateix, podran presentar-se algunes modificacions, amb les següents limitacions: s’ha de mantenir tant el candidat a la presidència del partit com la meitat dels membres de la llista.

Foc Nou negociarà amb les dos llistes més votades i exigeix acabar amb el suport “sistemàtic” al PSC

En aquest escenari cobren especial rellevància els moviments que pugui fer Foc Nou, la proposta del qual té a priori més punts de coincidència amb la de Nova Esquerra Nacional. Ahir a la nit, Helena Solà va dir que Foc Nou vol “escoltar tothom” i no rebutjarà “ningú”. La candidatura d’ERC que ha quedat en tercera posició negociarà amb les dos llistes més votades a partir dels seus objectius: que el partit deixi de pactar “sistemàticament” amb el PSC i situar la independència en el centre.

Oriol Junqueras es va mostrar “orgullós” del resultat de la seua llista, que va qualificar d’“extraordinari”. En roda de premsa a la seu del partit, després de conèixer els resultats de la votació, Militància Decidim va cridar a acabar el treball realitzat en la segona volta del 14 de desembre. En aquest sentit, Junqueras va afirmar que no ho llegeix com un “plebiscit”, perquè l’únic plebiscit que li interessa és sobre la independència. La candidata a la secretaria general, Elisenda Alamany, va destacar que la victòria “aclaparadora” deixa Militància Decidim a una “distància abismal” de Nova Esquerra. I va afegir que la seua llista està “destinada” a encapçalar el partit.

Per la seua part, Xavier Godàs va ser rotund al reaccionar als resultats: “Hi haurà segona volta perquè la meitat de la militància vol canvi.” Godàs va dir que el suport a Junqueras “ha disminuït molt notablement” i que qualsevol candidat hauria “de reflexionar amb ells”. També va reconèixer el treball de Foc Nou, que no es podrà presentar a la segona volta. Nova Esquerra negociarà amb la candidatura d’Helena Solà per “consolidar l’alternativa positiva”.