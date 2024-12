L'alto el foc al Líban, a punt de saltar pels aires

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Exèrcit d’Israel va confirmar ahir haver atacat “agents armats” carregant armament en un vehicle al sud del Líban, després que les autoritats libaneses denunciessin que almenys tres persones, entre els quals un nen de 7 anys, que viatjaven a la zona de Majdal Zoun resultessin ferits.

“Es va observar agents armats carregant un vehicle amb llançacoets, caixes de municions i un altre equip militar”, va detallar un comunicat castrense que va confirmar l’atac.

Moren 5 gazians, tres dels quals empleats de l’ONG World Central Kitchen del xef José Andrés

Durant un altre incident, les tropes van assegurar haver atacat un vehicle militar que operava a la zona d’un lloc de fabricació de coets de Hezbollah, segons informació d’intel·ligència.

A Gaza, almenys cinc palestins, inclosos tres treballadors de l’oenegé World Central Kitchen (WCK) del xef espanyol José Andrés, van morir després de ser atacat el seu vehicle per un dron israelià a la ciutat de Khan Yunis, sud de Gaza, vuit mesos després de l’atac israelià que va matar set dels seus empleats a l’abril.

A Síria, l’aliança islamista Organisme d’Alliberament del Llevant i faccions armades recolzades per Turquia van consolidar ahir el control de gairebé tota la ciutat d’Alep, al nord de Síria, i de la província veïna d’Idlib després de quatre dies d’ofensiva contra l’Exèrcit del president sirià, Bashar al-Assad.

L’ofensiva, llançada dimecres després de dies d’intensos bombardejos contra el bastió de les faccions proturques, Idlib, ha provocat fins al moment un saldo d’uns 350 morts en els dos bàndols, entre els quals es troben una quarantena de civils.

Aquesta és la primera vegada que els rebels entren a la ciutat d’Alep des que va ser presa per l’Exèrcit d’Al-Assad el 2016, mentre que l’escalada de la violència i el ràpid avenç d’aquestes faccions considerades “terroristes” per Damasc i el seu aliat Rússia representen el repte més gran per al Govern sirià des del 2020, que amb prou feines ha contestat a la incursió amb febles bombardejos sobre posicions rebels.