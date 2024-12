Biden indulta el seu fill tot i haver promès que no ho faria

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Joe Biden s’ha convertit en el primer president dels EUA que utilitza l’indult per lliurar de les seues condemnes un familiar directe, en aquest cas el seu fill Hunter per possessió d’armes i delictes fiscals, malgrat prometre que no ho faria. Ho ha fet, a més, amb crítiques al sistema judicial, al qual ha retret haver-se deixat “infectar” per les pressions polítiques.

En un moment en el qual el president electe Donald Trump ja ha deixat entreveure que es planteja l’opció de concedir-se l’autoindult en el seu primer mandat, ha estat Biden qui ha anat més enllà i ha perdonat el seu fill Hunter, que va reconèixer durant els processos judicials els fets dels quals se’l va acusar.

Biden justifica l’indult acusant la Justícia de deixar-se “infectar” per les pressions polítiques

Així mateix, Trump va titllar ahir l’indult a Hunter Biden d’“abús i error judicial”. “Inclou l’indult concedit per Joe a Hunter els ostatges del 6 de gener empresonats des de fa anys? És un abús i un error judicial”, va dir a la plataforma Truth Social fent al·lusió als detinguts per l’assalt al Capitoli aquell dia del 2021, dos mesos després de la derrota del republicà en les presidencials del 2020.

Les crítiques a l’indult no es van fer esperar, fins i tot des de les files demòcrates, com les del governador de l’estat de Colorado, Jared Polis.

Hunter va ser declarat culpable el mes de juny passat per tres càrrecs en un cas relacionat amb la compra il·legal d’una arma de foc el 2018 a l’haver-la adquirit quan era un reconegut consumidor de drogues. Dos dels tres delictes que se li imputaven contemplen una pena màxima de deu anys de presó, mentre que el tercer d’ells es castiga amb fins a cinc anys.

El passat setembre, el fill del president nord-americà va assumir també la culpabilitat de nou càrrecs, tres greus, relacionats amb l’impagament d’1,4 milions de dòlars en impostos entre els anys 2016 i 2019, així com d’intentar declarar com a despeses comercials pagaments que va fer a prostitutes, una subscripció a una pàgina web pornogràfica, i la universitat de la seua filla.