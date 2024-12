“Era xocar o anar al barranc, el bus es va quedar sense frens”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’autocar que diumenge es va accidentar a Portè i Pimorent (França), en un sinistre que va causar dos morts i més de 40 ferits, s’hauria “quedat sense frens”, davant de la qual cosa el conductor el va estavellar contra la muntanya per aturar-lo i evitar que el vehicle caigués per un barranc. Així ho va assegurar ahir una de les passatgeres supervivents, Jennifer Cardona, la mare de les quals va organitzar el viatge. Va relatar, en declaracions a L’Hdigital, que el conductor “venia malament amb la palanca de canvis, i després l’autocar va començar a baixar superlleuger” i el xòfer “va començar a dir no frena, no frena!”, de manera que va virar l’autocar “cap a un costat”. La dona, que va ser qui va trucar als serveis d’emergència francesos i que va resultar ferida, va subratllar que “o xocàvem contra la paret o quèiem pel barranc”. Dels 47 passatgers, majoritàriament colombians, que havien sortit de l’Hospitalet de Llobregat per anar de compres a Andorra, dos van morir i més de 40 van resultar ferits, dels quals una desena tenen pronòstic greu o reservat. Chavi Tours, la firma que operava el viatge amb autobús, va entrar en concurs de creditors al juliol. El conductor del vehicle, que era amo d’aquesta firma, hauria llogat l’autocar a l’empresa Hispa Bus fa 4 anys per a ús comercial. L’alcalde de l’Hospitalet, David Quirós, va afirmar que Chavi Tours feia anys que no tenia llicència per operar com a garatge d’autocars a la ciutat. La consellera d’Interior, Núria Parlon, va afirmar que els Mossos estan “a disposició” de les autoritats franceses en la investigació.