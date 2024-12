Puja la pressió per fer fora el president de Corea del Sud

Concentració a Seül per exigir la dimissió de Yoon. - EFE

La pressió política i social contra el president de Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, augmenta amb la presentació ahir d’una moció parlamentària per a la seua destitució. Tot això després que el mandatari imposés dimarts sense previ avís la llei marcial per suposadament “protegir l’ordre constitucional”, però després va decidir revocar-la a l’haver estat rebutjada pel Parlament.

La principal formació de l’oposició, el Partit Demòcrata (PD), i cinc grups més amb representació parlamentària van presentar una moció per destituir Yoon, el partit del qual governa en minoria.

El PD i altres partits van sumar en la vigília 190 vots a favor de revocar la llei marcial, amb la qual cosa només necessitarien una desena de suports més per suspendre les seues funcions el president.

Milers de sud-coreans van sortir ahir al carrer per celebrar que “el poble ha guanyat” i exigir la dimissió del president. Mentrestant, l’OTAN va mostrar preocupació per la situació al país, que va definir com un soci “clau” a la regió del Pacífic.

Paral·lelament, el règim de Corea del Nord, les tropes de la qual ja estarien combatent a Ucraïna, va anunciar l’entrada en vigor de l’acord militar subscrit amb Rússia, que inclou entre altres qüestions una clàusula de defensa mútua i ha generat recels a la comunitat internacional.