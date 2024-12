La UE i Mercosur pacten la zona més gran de lliure comerç del món tot i el recel del camp

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unió Europea va tancar ahir l’acord comercial amb els països del Mercosur –l’Argentina, el Brasil, l’Uruguai i el Paraguai–, un pacte que arriba després de 25 anys de negociacions i malgrat la fèrria oposició de França i els recels del sector agroalimentari, que en el cas de Lleida no descarta mobilitzacions. La notícia la va oficialitzar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que es va desplaçar a Montevideo per ratificar l’acord, que serà el més gran que ha firmat el club comunitari. Per a la dirigent alemanya, beneficiarà consumidors i empreses als dos costats de l’Atlàntic. Segons Von der Leyen, les més de 60.000 companyies de la UE que exporten al Mercosur s’estalviaran aranzels per un total de 4.000 milions anuals.

Si bé l’acord es va rubricar l’any 2019, aquest no va acabar de ratificar-se pels dubtes expressats per països com França, Irlanda o els Països Baixos, que van traslladar la seua preocupació sobre els compromisos mediambientals i de sostenibilitat a la regió.

El pacte pot donar l’entrada a bestiar amb menys requisits que a la Unió Europea

De fet, aquests països encara observen amb escepticisme aquest punt, igual que d’altres com Polònia. En aquest cas, l’acord haurà de passar també el filtre dels estats membres. Per tirar endavant seria necessària una majoria qualificada, ja que els pactes comercials no requereixen unanimitat.

En el cas que s’acabi ratificant, l’entrada en vigor suposaria l’eliminació gradual dels aranzels sobre el 91% de les exportacions de la UE i el 92 per cent de les exportacions del Mercosur.

Per a Espanya, haver tancat l’acord és “una magnífica notícia”, malgrat que part del sector agrícola s’hi ha mostrat contrari. “És la fita més important en matèria comercial dels últims anys i el nostre país té una rellevància especial, ja que som el pont entre l’Amèrica Llatina i la UE”, va apuntar el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo.

En aquesta línia, el president Pedro Sánchez va assenyalar que aquest “històric acord” ens farà a tots “més pròspers i més forts”. Per la seua banda, el ministre d’Agricultura va afegir que és “una gran oportunitat econòmica per al sector agrari”.

L’acord comercial entre la Unió Europea (UE) i Mercosur pot tenir efectes diferents en funció dels sectors, com ja va publicar SEGRE.

En aquest sentit, algunes fonts apunten que pot potenciar les vendes estatals dels productes més exportats com l’oli d’oliva i el vi. Però, alhora, aixeca el rebuig de sectors com ara l’hortofructícola i el ramader per l’impacte que puguin arribar a tenir les compres a Mercosur.

En especial s’alerta que pot obrir les portes a les importacions de carn de boví i de pollastre, dos ramaderies molt importants a les comarques de Lleida, d’animals que no compleixen els mateixos requisits en matèria sanitària i de benestar animal que a Europa, per exemple.

Els països membres de ple dret de Mercosur són l’Argentina, el Brasil, el Paraguai, l’Uruguai i Veneçuela. Així, s’hi afegeixen com a estats associats els casos de Xile, Colòmbia, l’Equador, Guyana, el Perú, Surinam i Bolívia. Alguns d’aquests països, com el Brasil o l’Argentina, són potències ramaderes.

Segons la Comissió Europea, l’acord beneficiaria a sectors com l’automoció, la maquinària, la indústria farmacèutica o el tèxtil, alguns amb aranzels de fins el 35 per cent.

Quant a les importacions agrícoles –un dels punts que generen més polèmica dins de l’acord– les institucions europees apunten que aquestes serien controlades a través de quotes, períodes d’introducció “graduals” dels nous aranzels i per salvaguardes davant de possibles alteracions del mercat.

El pacte inclouria també nous estàndards sanitaris per garantir el manteniment de la seguretat alimentària i la preservació del medi ambient, així com la protecció de les prop de 350 indicacions geogràfiques de la Unió Europea al mercat del Mercosur.

Rebuig frontal dels pagesos catalans davant del nou tractat

Per bé que el ministre d’Agricultura, Luis Planas, va valorar positivament l’acord, qualificant-lo de “gran èxit” i de pas endavant “necessari” per als interessos de la Unió Europea, sectors com el de la pagesia catalana van discrepar diametralment.En unes declaracions a finals de novembre, el president del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf, ja va advertir que si l’acord de lliure comerç entre la Unió Europea i els països que conformen el Mercat Comú del Sud (Mercosur) avançava, les protestes amb tractors als carrers de Catalunya podrien tornar a repetir-se.Segons Regolf, el pacte posa “en perill” els agricultors i ramaders catalans i també suposa una amenaça per al consumidor final, ja que en l’acord comercial “no es compleixen les normatives europees”.

França lluitarà en “cada etapa” per tombar el pacte

França, un dels països que més contraris s’han mostrat al pacte de lliure comerç entre la Unió Europea i Mercosur, lluitarà “en cada etapa” del procés per evitar-ne l’aplicació, va advertir ahir la ministra de Comerç Exterior en funcions, Sophie Primas, que va puntualitzar que l’anunci del pacte a Montevideo no suposa la firma. La responsable francesa va recordar que ara han de pronunciar-se el Consell Europeu i després el Parlament Europeu. “França lluitarà en cada etapa al costat dels estats membres que comparteixen la seua visió”, va asseverar.