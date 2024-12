Trump promet el final del dret a la ciutadania per naixement

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, va prometre ahir, en la primera entrevista després de guanyar les eleccions, mà dura en temes d’immigració i política comercial des del primer dia que posi els peus a la Casa Blanca, el gener del 2025.

Trump va dir a la periodista Kristen Welker, al programa Meet the Press de l’NBC, que intentarà des del dia u de la seua presidència acabar amb el dret a la ciutadania per naixement, encara que per això hauria de canviar una de les esmenes de la Constitució.

El magnat va assenyalar que durant el seu primer mandat a la Casa Blanca (2017-2021) hauria volgut posar fi a la ciutadania per dret de naixement mitjançant una ordre executiva, però l’arribada de la pandèmia li va modificar els plans.

També va mostrar mà ferma amb el pla de deportar tots els que estan als EUA il·legalment, malgrat ser “un assumpte difícil”. No obstant, es va mostrar més benèvol amb els dreamers (somiadors), beneficiaris majoritàriament llatins del programa d’Acció diferida per als arribats en la infància (DACCA) als Estats Units, al dir que poden quedar-se al país.

En aquest sentit, va afirmar que el seu “pla” és treballar amb els demòcrates per fer que això sigui possible, però no va assenyalar més detalls.

El president electe també va dir que consideraria la possibilitat que els Estats Units abandonin l’OTAN si els països membres no “paguen les factures”. “Si estan pagant els comptes, i si crec que ens estan tractant de manera justa, la resposta és: absolutament, em quedaria amb l’OTAN”, va dir a l’entrevista televisiva, però va anotar que altrament consideraria que el seu país es retiri.

L’OTAN, creada després de la Segona Guerra Mundial i durant la Guerra Freda, es va comprometre el 2014 que els seus membres gastin almenys el 2% del PIB en defensa, cosa que Trump ha pressionat perquè s’aconsegueixi, encara que també ha considerat que el percentatge ideal hauria de ser el 4%.

Una altra cosa que Trump va dir que “molt probablement” farà el seu primer dia al Despatx Oval serà indultar algunes de les persones que van participar en l’assalt del Capitoli el 6 de gener del 2021, els qui, segons ell, estan “vivint un infern” a la presó. Actualment, hi ha aproximadament 250 persones detingudes.