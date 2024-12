García Albiol es desmarca del cas de les antenes il·legalsS'enfronta a 2 anys i 10 mesos de presó

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, es va desmarcar ahir de les presumptes irregularitats en la instal·lació d’unes antenes de telefonia mòbil sense llicència afirmant que “hi ha determinats extrems que són aliens a l’alcaldia”. Així ho va fer durant la primera sessió del judici per aquest cas que es va celebrar a la secció cinquena de l’Audiència de Barcelona contra l’alcalde popular, per a qui la Fiscalia demana dos anys i deu mesos de presó i uns altres deu d’inhabilitació per un delicte de prevaricació per permetre la instal·lació d’unes antenes de telefonia mòbil en una finca de la Guàrdia Urbana de Badalona reservada per a ús cultural el 2012, sense les preceptives llicències. “El 2012 Badalona tenia 220.000 habitants i 1.000 funcionaris. En un ajuntament de 220.000 ànimes i 1.000 funcionaris hi ha determinats aspectes que són aliens naturalment a l’alcaldia”, va asseverar la seua defensa. Juntament amb l’alcalde, s’asseuen a la banqueta qui va ser el seu exregidor de Seguretat, Miguel Jurado, dos exgerents de l’ajuntament, les empreses Vodafone i Movistar, com a responsables civils a títol lucratiu, i el regidor d’Urbanisme Oriol Lladó.