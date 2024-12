Junts redobla la pressió a Sánchez i s'alia amb el PP per tombar un impost elèctric

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts redobla la pressió sobre el Govern espanyol i s’ha aliat amb el PP per introduir una esmena al Congrés per suspendre l’impost a la generació elèctrica sempre que no existeixi un dèficit de tarifa. La iniciativa, que planteja rebaixar a zero aquest tribut, fixat actualment en el 7%, va aconseguir el suport també d’ERC, PNB i Vox. Aquesta iniciativa suposaria un estalvi d’uns 1.100 milions d’euros anuals per a famílies i empreses, segons els populars. El pacte entre PP i Junts arriba després que l’expresident Carles Puigdemont demanés dilluns al president espanyol, Pedro Sánchez, que se sotmetés a una qüestió de confiança davant dels “escassos” avenços en els acords bilaterals.

Populars i juntaires van aconseguir incloure aquesta esmena en l’informe de la ponència del projecte de llei per regular el comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. L’esmena va tirar endavant en una ponència celebrada a porta tancada dilluns gràcies al suport també d’ERC, PNB i Vox, si bé el PSOE i Sumar la van rebutjar. La mesa de la Comissió de Transició Ecològica del Congrés, on PSOE i Sumar tenen majoria, va decidir ahir ajornar sense data la reunió programada per demà. Estava previst que s’hi aprovés el dictamen de la llei, per la qual cosa la tramitació del projecte queda paralitzada.

Hisenda recapta enguany uns 407 milions per aquest tribut, que ERC critica per retardar la descarbonització

Segons el PP, la suspensió de l’impost suposaria un estalvi estimat de 400 milions per a les famílies espanyoles, de 500 per a les pimes i 200 per a les grans indústries. El tribut, que s’havia suspès de manera excepcional des del tercer trimestre del 2021 fins al 2023, ha proporcionat del gener a l’octubre d’aquest any uns 407 milions a les arques públiques, segons Hisenda.

El portaveu del PP, Miguel Tellado, va celebrar el pacte amb els de Puigdemont, a qui va donar la “benvinguda” a “aquest costat del mur des d’on creiem que Sánchez s’equivoca”. La diputada de Junts Pilar Calvo va defensar l’esmena pactada amb els populars, però va subratllar que “no formem part de cap bloc”. “El que fem és mirar pels interessos de les empreses i la ciutadania de Catalunya”, va concloure. ERC defensa que l’impost a la generació elèctrica “encareix la producció” i provoca una pèrdua de competitivitat de productors independents. La portaveu del Govern, Pilar Alegría, va dir que l’esmena “es troba en fase de ponència” i que “queda encara molt de debat”.

Descarten una moció de censura i el PSOE insisteix en el pressupost

Junts i PP van descartar ahir una moció de censura a Pedro Sánchez, un dia després que els de Carles Puigdemont reclamessin al president espanyol sotmetre’s a una qüestió de confiança. El secretari general de Junts, Jordi Turull, va afirmar que “si Feijóo presenta una moció de censura i espera els vots de Junts, és una fantasia”. Els populars van descartar plantejar-la perquè Puigdemont prefereix “pressionar” Sánchez. Mentrestant, fonts parlamentàries van assenyalar que la Mesa del Congrés rebutjarà la tramitació de la iniciativa de Junts en favor que el líder del PSOE se sotmeti a la qüestió de confiança.Enmig del debat per aquest assumpte, la portaveu del Govern espanyol, Pilar Alegría, va insistir que estan parlant amb els partits sobre els pressupostos del 2025 i va subratllar que les negociacions amb Junts per al traspàs de les competències migratòries a Catalunya estan “avançades”.