Netanyahu testifica per primera vegada en un judici

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va comparèixer ahir davant del tribunal per primera vegada en el marc d’un judici per corrupció i va qualificar de “ridícules” les acusacions que pesen contra ell en un moment “desafiador” per al país i la regió.

Així va fer front a les acusacions llançades per la Fiscalia, que apunten que el mandatari hauria abusat del seu poder per beneficiar-se i enriquir-se a costa de regals i obsequis per part de tercers. “Això és completament mentida. Treballo 18 hores al dia. Tothom ho sap”, va dir abans d’aclarir que “dino a la taula de feina, i no precisament cordon bleu”. “Treballo a contrarellotge, me’n vaig al llit a la 1.00 o 2.00 del matí, tot just tinc temps per veure la família i els fills. És un gran preu a pagar”, va aclarir davant de les declaracions que apunten que hauria estat rebent luxosos regals, com cigars i xampany.

És la primera vegada que Netanyahu acudeix a presentar el seu testimoni pels tres casos en els quals és investigat des de fa cinc anys, en els quals se l’assenyala per presumpte suborn, frau i abús de confiança, en fets ocorreguts entre els anys 2007 i 2019.