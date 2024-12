El nou líder de Síria promet a Occident “estabilitat i calma”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahmed al-Sharaa, el líder de la coalició insurgent que va enderrocar el president sirià Bashar al-Assad i conegut amb el nom de guerra d’Abu Mohammad al-Julani, va afirmar ahir que els governs del món “no s’han de preocupar” per la gestió de Síria després que els rebels prenguessin el poder.

El líder de l’aliança islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) va fer aquestes declaracions un dia després que encarregués al polític Mohammed al-Bashir, antic cap del Govern de Salvació, la branca política i civil de l’Organisme d’Alliberament del Llevant, la fase de transició del nou govern a Síria.

El mateix Al-Bashir va assegurar posteriorment que la transferència de poder estava sent fluida i ordenada, mentre va indicar que encapçalarà un govern transitori que administrarà el país durant els tres propers mesos fins que no es redacti una nova Constitució. Mentrestant, un grup de rebels sirians va calar foc al mausoleu on reposen les restes de l’expresident sirià Hafiz al-Assad, pare del deposat Bashar al-Assad i impulsor d’una dinastia política que va arribar a la fi el cap de setmana passat.

Per la seua part, el secretari general de l’ONU, António Guterres, va afirmar que “el final de la dictadura siriana” representa un “senyal d’esperança” tant per a aquest país com per al conjunt del Pròxim Orient i va subratllar que Nacions Unides està “plenament compromesa” per col·laborar en una “transició tranquil·la”.

Pel seu costat, les Forces de Síria Democràtica (FSD), una aliança armada liderada per kurdosirians, va perdre ahir el control de dos ciutats estratègiques al nord i l’est de Síria en mans de grups rebels avalats per Turquia, malgrat que el principal grup insurgent –Hayat Tahrir al-Sham (HTS)– no lluita contra els kurds.

Per la seua part, Israel va prosseguir ahir amb els seus atacs sobre diferents objectius a Síria i ja són més de 350 els bombardejos llançats sobre el país veí des de la caiguda d’Al-Assad.

A més, les Forces de Defensa d’Israel (FDI) van confiscar divers material bèl·lic de l’Exèrcit regular de Síria en un post militar ubicat al sud del país, a prop dels alts del Golan.