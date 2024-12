ERC decideix avui entre la continuïtat de Junqueras o el canvi de Godàs

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

ERC, sumida des de les últimes eleccions catalanes en una agra crisi, posarà avui fi a més de mig any d’interinitat amb l’elecció d’una nova direcció, que es disputen Militància Decidim, amb Oriol Junqueras i Elisenda Alamany al capdavant, i Nova Esquerra Nacional, liderada per Xavier Godàs i Alba Camps. La decisió està en mans d’uns 8.000 militants, amb dos opcions a la taula: confiar novament en un Junqueras divorciat de bona part de la cúpula de l’organització que ha presidit durant tretze anys –gairebé quatre des de presó, condemnat pel seu paper en el procés– o apostar perquè el testimoni el reculli Godàs, sense responsabilitats orgàniques fins a la data i que compta amb el suport de l’actual secretària general, Marta Rovira, i de l’expresident Pere Aragonès.

A la primera volta, celebrada fa 15 dies, Junqueras es va quedar a les portes de l’elecció, aconseguint el 48,3% dels sufragis –era necessari superar el 50%–. Mentre que Godàs va aconseguir aconseguir el 35, 3% dels suports.

La candidatura que va quedar eliminada en primera volta evita donar suport a cap dels candidats

La tercera opció, Foc Nou, la candidatura d’Helena Solà i Alfred Bosch, que es va quedar fora d’aquesta segona volta al ser la menys votada, no ha volgut donar suport a cap de les dos opcions i Solà va animar ahir la militància a “votar en blanc”. La formació acumula mesos de desagradables polèmiques que han centrat l’atenció mediàtica, com el cas de l’estructura B, el que ha deixat en segon pla la diferència política i estratègica entre les dos propostes.

Junqueras aspira a fer d’ERC el partit socialdemòcrata català de referència, la qual cosa passa per què aquest conquereixi terreny ara en mans del PSC, mentre que Godàs creu que “no es pot agradar a tothom” i vol que ERC encapçali l’espai de l’esquerra sobiranista. Atents al resultat d’aquesta votació estaran els governs central, català i de la ciutat de Barcelona, on els suports d’Esquerra són claus.

Prop de 900 militants de Lleida i el Pirineu, cridats a votar

■ Fins a 610 militants del pla de Lleida i 250 del Pirineu estan cridats a participar avui en la votació per elegir la nova direcció d’Esquerra Republicana. Ho faran amb votacions en línia, que poden emetre des de casa seua o bé a les seus del partit habilitades. Pel que fa als candidats, es mantenen vuit dels nou representants lleidatans en les dos llistes que es presenten avui a les eleccions, ja que la de Foc Nou, que no va superar la primera votació, tenia Anna Agustí com a única representant de Lleida. A Militància Decidim donen suport a Junqueras Solés Carabasa, Inés Granollers, Mario Urrea i Marian Lamolla, presidenta d’ERC al Pirineu. A Nova Esquerra Nacional figuren juntament amb Godàs Meritxell Serret, Sara Bailac, Josep Castells i Eduard Murgó.