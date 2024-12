Illa apel·la al diàleg per “defensar” la democràcia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va advertir ahir que la democràcia i la llibertat “no estan garantides” ni “venen donades”, per la qual cosa va instar a “defensar-les davant la ignorància i la mentida”. Així es va pronunciar durant l’acte d’entrega dels XVII Premis Ramón Rubial a Sant Sebastià, on va ser reconegut amb el guardó a la Defensa de la Democràcia i la Llibertat. El líder del PSC va apel·lar a una actitud de “compromís” i va defensar la necessitat d’impulsar una “política entesa com a vocació de servei públic i exercici col·lectiu”. Durant la cerimònia també es va guardonar el senador socialista i expresident d’Extremadura Guillermo Fernández Vara i la periodista Silvia Intxaurrondo. L’extremeny, que va rebre el premi a la Defensa dels Valors Socialistes, va lamentar que “estem en una crisi de fraternitat, encara que no en siguem conscients”.