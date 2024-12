La nova direcció d'ERC pressiona perquè es compleixin els pactes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova executiva d’ERC es va reunir ahir per primera vegada de manera telemàtica després que aquest dissabte la candidatura liderada per Oriol Junqueras i Elisenda Alamany guanyés la segona volta del congrés del partit. La primera tasca que tindrà ara la nova cúpula dels republicans serà la de tornar a unir un partit que es troba clarament dividit, després de la disputa interna en el marc del congrés de la formació, i també definir com encara la seua relació amb el Govern central i de la Generalitat. Sobre aquestes qüestions es va pronunciar ahir la nova secretària general, que va afirmar que veu possible tornar a “recosir” la formació i, malgrat que Xavier Godàs ja va avançar la vigília que els membres de la seua llista no s’integrarien a la nova direcció de Junqueras, va donar la mà a tota la militància republicana per afrontar la nova etapa de l’organització: “Comptem amb tothom.” “Una vegada passat un congrés, les candidatures ja deixen de tenir sentit. Jo soc la secretària general d’ERC de tots, de totes, hagin estat on hagin estat, i hem de posar-nos a treballar des del minut u”, va asseverar en una entrevista a Catalunya Ràdio. En aquest sentit, va avançar que, amb la vista posada en aquest objectiu, en els propers dies farà un recorregut per Catalunya per reunir-se amb les seccions locals amb la mirada posada en les eleccions municipals del 2027. Alamany va remarcar que l’independentisme no està en la mateixa situació que el 2017 i que “ha de donar resposta i s’ha d’omplir de contingut” per afrontar els reptes principals que té actualment Catalunya, també juntament amb moviments socials com el del dret a habitatge.

Per una altra banda, la nova secretària general dels republicans va avisar tant el PSOE com el PSC que el seu partit es “farà respectar” i va deixar clar que si volen comptar amb el seu suport als pressupostos de l’Estat i de la Generalitat hauran de complir els pactes ja firmats. Alamany va ser especialment dura amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui va recordar que “oblida que governa sol i que es troba en una situació de debilitat”. Per la seua part, Junqueras, en una entrevista a La Vanguardia, va negar cap implicació en l’anomenada “estructura B” del partit i va tornar a estendre la mà als seus rivals.

Alamany es reunirà amb les seccions locals amb la vista posada en el cicle electoral del 2027

En el mateix sentit es va expressar Freixanet, que va celebrar la representació de Lleida recordant que en la candidatura de Junqueras figuraven, entre d’altres, el primer edil de Torrebesses, Mario Urrea, la de Ponts, Solés Carabasa, i la diputada al Congrés Inés Granollers.

ERC de Lleida veu possible tenir un partit “al més ampli possible”

El president de la Federació Regional Esquerra de Lleida i alcalde de Torrelameu, Carles Comes, i la portaveu del partit a la Paeria, Jordina Freixanet, van valorar ahir positivament el resultat de les eleccions al congrés del partit, que van tornar a donar el lideratge a Oriol Junqueras. Comes va considerar que a partir d’ara el que toca és mirar cap al futur i tornar a cohesionar el partit fent-lo al més ampli i obert a la gent possible amb l’objectiu de tornar a guanyar força de cara al pròxim cicle electoral.