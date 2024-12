Aldama afirma que va cobrar fins a 4 milions en comissions i que va pagar a Ábalos i al PSOE

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El presumpte aconseguidor del cas Koldo, l’empresari Víctor de Aldama, va assegurar ahir davant del Tribunal Suprem que es van pagar entre 3,5 i 4 milions d’euros en comissions per l’adjudicació d’obres públiques, i que aquests diners se’ls van repartir entre ell, l’exministre de Transports José Luis Ábalos, l’exassessor d’aquest Koldo García i també el PSOE, sense precisar quant va ser el derivat al partit. Va declarar durant tres hores davant del magistrat que investiga el cas i va aportar captures de pantalla de WhatsApp amb Koldo sobre tripijocs en adjudicacions d’obres públiques. L’empresari, que va assegurar haver pagat uns 450.000 euros en metàl·lic a Ábalos i 200.000 més a l’exassessor del ministre, va insistir que també va entregar un sobre amb 15.000 euros a l’actual secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, en un bar proper a la seu del partit a Madrid. A més, va dir que hi va haver pagaments en espècie com a contraprestació pels contractes públics. Va assegurar que va pagar el lloguer de fins a tres apartaments turístics a Madrid, als quals va dir que acudien tant Ábalos com el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en companyia de “senyoretes”. La d’ahir va ser la segona declaració en seu judicial d’Aldama pel cas Koldo. L’empresari va arribar a l’Alt Tribunal espanyol acompanyat del seu advocat i del propietari de l’empresa de desallotjaments extrajudicials Desokupa. Després de la compareixença, el Suprem va acordar que Aldama continuï sense poder disposar del seu passaport i li va imposar l’obligació de comparèixer cada 15 dies davant del jutjat. El ministre Torres va negar de ple les acusacions de l’empresari i, després d’assegurar que “són les mateixes mentides” sense “una sola prova”, va avançar que ampliarà la querella contra ell. Per la seua part, el ministre de Transport, Óscar Puente, va assegurar que el seu departament entregarà al Suprem informes per acreditar que les acusacions d’Aldama sobre suposats contractes manipulats són “falses”. D’altra banda, el diari El Confidencial va publicar ahir una imatge on apareix Aldama amb Ábalos i diplomàtics de l’expresident interí de Veneçuela, Juan Guaidó, a la seu central del PSOE el 2019. La ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, va defensar que “aquesta foto no es podria tornar a repetir perquè els que la protagonitzaven van assumir la responsabilitat política”, i va acusar el PP de seguir “vivint en una seu pagada amb diners B”.

Moncloa obre una setmana judicial negra amb Begoña Gómez en el focus

Amb la declaració ahir de Víctor de Aldama al Tribunal Suprem s’inaugura una setmana que es preveu especialment sensible per al Govern espanyol pels escàndols que l’escatxiguen. El magistrat del Tribunal Suprem que investiga el cas Koldo, Leopoldo Puente, té previst prendre declaració avui a l’exassessor de José Luis Ábalos, Koldo García, mentre que el jutge Juan Carlos Peinado interrogarà aquesta setmana Begoña Gómez, l’assessora de Moncloa Cristina Álvarez i l’exconseller madrileny Juan José Güemes en el marc de la investigació que dirigeix contra l’esposa del president espanyol.El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar ahir que els socialistes afronten “vuit dies d’or” i va ironitzar que és la “setmana fantàstica de la corrupció”. Va acusar Sánchez d’arremetre contra els jutges en un intent d’“anticipar” la seua defensa davant dels escàndols que escatxiguen el seu entorn.