Els morts a Mayotte pel cicló podrien superar el miler

El ministre de l’Interior en funcions de França, Bruno Retailleau, va advertir ahir que caldran “dies i dies” fins a poder fer un balanç total de víctimes a les illes Mayotte, ubicades a l’oceà Índic, devastades dissabte passat pel cicló Chido.

La xifra, que ara per ara se situa en la vintena de víctimes, podria elevar-se a “diversos centenars de morts o fins i tot milers”, a causa de la destrucció dels grans barris de barraques del territori.

L’illa principal, de 374 quilòmetres quadrats i 320.000 habitants, va ser arrasada per les ratxes de vent de fins a 220 quilòmetres per hora i les fortes pluges, que van deixar, segons les poques imatges disponibles i testimonis d’habitants, escenes apocalíptiques. No hi ha aigua potable, ni electricitat, ni xarxa de telecomunicacions a la major part de l’arxipèlag, on comença a escassejar el menjar. Les carreteres estan tallades i l’aeroport internacional tancat per als vols comercials.

Les autoritats temen la propagació de malalties com el còlera pel col·lapse dels sistemes de clavegueram. Un primer avió va arribar diumenge a l’aeroport de la capital Mamoudzou amb ajuda.