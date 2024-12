Begoña Gómez nega qualsevol irregularitat a la càtedra de la Universitat Complutense

El jutge que investiga Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol, li ha pres declaració com investigada, aquest dimecres als Jutjats de Plaça de Castella, pels dos nous delictes que li va imputar en relació amb la contractació d’un software de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid (UCM).EFE/ Javier Lizón

Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha negat davant del jutge qualsevol irregularitat en la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense, en la qual no es va apropiar de cap marca, i ha assegurat que no va intermediar en favor de l’empresari Juan Carlos Barrabés perquè no va participar en cap procés de licitació pública.

Ha assegurat així mateix que "mai no es va lucrar", ni va pretendre lucrar-se, gràcies a la seua relació professional amb la Universitat Complutense, segons han informat fonts jurídiques. La dona del cap de l’Executiu ha comparegut aquest dimecres davant del jutge Juan Carlos Peinado com investigada pels dos nous delictes que li va imputar recentment en relació amb la contractació d’un software per a la càtedra que va codirigir a la Complutense (intrusisme i apropiació indeguda) que s’uneixen als dos pels quals ja la investigava (corrupció en els negocis i tràfic d’influències).

L’advocat de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha explicat a la sortida dels jutjats que ella "s’ha comportat sempre d’una forma correcta, en coordinació amb la Universitat Complutense", i que "si va firmar un plec prescripcions tècniques és perquè les normes de la Complutense així ho exigeixen".