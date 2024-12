Puigdemont: “No hi ha raons per renovar la confiança al PSOE”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, va advertir ahir al PSOE que “si no canvien les coses, no té sentit que continuem donant suport al Govern de Pedro Sánchez”, ni tampoc “no negociar els pressupostos”. “Fa molts mesos que els avisem”, va subratllar en una entrevista a TV3, en la qual va insistir a reclamar “canvis dràstics” als socialistes en el compliment del pacte d’investidura perquè “això no pot continuar així”.

Aquestes declaracions van arribar hores després que la Mesa del Congrés decidís donar-se més temps per decidir si tramita la qüestió de confiança que Junts exigeix a Sánchez (vegeu el desglossament). Puigdemont es va mostrar taxatiu a l’avisar el PSOE que rebutjar la tramitació de la iniciativa “hauria tingut conseqüències irreversibles que segurament haurien portat la legislatura al col·lapse”.

El magistrat investigava Puigdemont per traïció i va involucrar Carles Porta en la suposada trama

“No hi ha raons per renovar la confiança al PSOE. Puc fer una llista molt llarga, des de l’amnistia fins al català”, va afirmar, abans d’assenyalar que “una amnistia que no inclogui tothom no és vàlida”. També va defensar que el fet que Salvador Illa o Sánchez no l’hagin visitat, així com que ell no tingui escorta, “és un no-reconeixement de la llei”. “No m’apliquen l’amnistia política”, va postil·lar.

Respecte al finançament per a Catalunya, Puigdemont va sostenir que Junts vol “la clau de la caixa”. Va afirmar que només es pot mantenir “una relació financera equilibrada” amb l’Estat si Catalunya té “la sobirania sobre els recursos”. A més, va defensar que la diferència amb el pacte segellat entre els socialistes i ERC és que l’acord amb els juntistas detalla que serà el Govern el que decideixi en què gasta els diners.

Després que la militància d’ERC triés dissabte Oriol Junqueras com a líder del partit, Puigdemont va advocar per reunir-se amb ell per fer un “intercanvi d’opinions”.

Així mateix, el líder de Junts també va reconèixer que hi ha punts “encallats” en la negociació per la delegació de la gestió migratòria a Catalunya. Quan va ser preguntat per l’admissió a tràmit al Congrés de la proposta per regular els lloguers de temporada, als quals Junts va donar suport, Puigdemont va justificar que l’actual redactat no envaeix competències de Catalunya.

L’Audiència acusa el jutge Aguirre de “frau de llei” en la trama russa

L’Audiència de Barcelona va arxivar ahir la causa oberta pel jutge Joaquín Aguirre sobre la suposada ingerència russa en el procés, i va advertir al magistrat que podria incórrer en responsabilitats si desatén la seua resolució. La interlocutòria, dictada per la secció 21, atén els recursos de les defenses dels acusats, que denuncien les maniobres del jutge per continuar portant una causa, que l’Audiència ja li havia ordenat que tanqués al maig per falta d’indicis. Tanmateix, dies després el jutge va obrir una altra investigació per malversació i delicte d’una altra traïció a tretze persones, entre elles els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont; l’advocat Gonzalo Boye, Josep Lluís Alay i el periodista lleidatà Carles Porta.En aquest sentit, els magistrats afirmen que Aguirre va utilitzar “un subterfugi processal” per obviar les instruccions i per continuar investigant el cas, en el qual també s’indagava sobre els contactes entre supòsits enviats del Kremlin amb Puigdemont i el seu entorn. Per això, l’Audiència insisteix a advertir Aguirre que les seues resolucions són d’obligat compliment i li demana que s’abstingui de plantejar ara “imaginatives solucions alternatives processals no contemplades pròpiament en les lleis i que en definitiva eludeixen la decisió prèvia del tribunal, la qual cosa constitueix frau de llei”. Afegeix que “una persistent actuació renuent al compliment de l’acordat per aquesta superioritat podria donar lloc a l’exigència de la conseqüent responsabilitat”.Mas va celebrar l’arxivament del cas, encara que va insistir a denunciar la “impunitat, arbitrarietat i falta d’ètica amb què actuen alguns representants de l’àmbit judicial”.

La Mesa ajorna el debat sobre la moció plantejada per Junts

L’advertència de Carles Puigdemont al Govern espanyol va arribar hores després que la Mesa del Congrés, on PSOE i Sumar tenen majoria, decidís ajornar la decisió sobre l’admissió a tràmit de la proposta de Junts perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, se sotmeti a una moció de confiança. Fonts de l’organisme van explicar que la iniciativa dels juntaires comporta “molta càrrega jurídica” i pot establir un precedent. Un informe dels lletrats del Congrés detalla que, en cas d’aprovar-se, a la iniciativa “li faltarà impacte jurídic” i el seu valor serà “purament polític”. No obligaria Sánchez a plantejar la qüestió de confiança ja que aquesta competència és exclusiva del mateix president, a diferència de la moció de censura, que és potestat dels partits.Moncloa veu “raonable” que s’hagi donat més temps per estudiar l’informe, i el PP el va acusar d’utilitzar una “democràcia a la carta” per “torpedinar” el debat.