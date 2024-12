Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

PP, Vox, PNB i Junts han unit aquest dijous els seus vots al Congrés per tombar el gravamen extraordinari a les grans energètiques, una aliança que també ha permès -en aquest cas, sense el suport de la formació basca- tirar endavant la proposta de Junts d'abaixar l’IVA als iogurts.

La llei que regula un tipus mínim per a les multinacionals i el paquet fiscal del govern central ha quedat definitivament aprovada amb algunes de les modificacions introduïdes pel Senat, que han estat convalidades gràcies als vots de socis parlamentaris de l’Executiu i malgrat l’oposició d’aquest.

Així mateix, ha quedat aprovada l’exempció de tributació per als ajuts que algunes empreses estan donant als seus treballadors que s’han vist afectats per la catàstrofe de València, proposada pel PP i que ha resultat aprovada amb els vots de Vox i Junts. PP, Vox i Junts han unit els seus vots per convalidar la dos esmenes del grup independentista incorporades pel Senat: una per abaixar l’IVA als productes de llet fermentada, com el iogurt, que ara serà el superreduït (4 %), i una altra per exonerar del pagament de quotes de la Seguretat Social els entrenadors d’equips esportius no professionals, fins i tot en els casos en què el club tingui alguna activitat professional.

Així mateix, ha quedat definitivament aprovada –amb els vots de PP, Vox, Junts i PNB– una modificació proposada pel PP per suprimir el gravamen extraordinari a les energètiques, el que impedirà al govern español prorrogar-lo com tenia previst i es veurà ara obligat a aprovar-ho de nou o renunciar a aquesta mesura.

La continuïtat de l’impost a les grans energètiques ha estat un tema clau en la negociació d’aquesta llei, que ha dividit en dos blocs als socis parlamentaris del govern estatal, entre els qui s’oposen (PNB i Junts) i els qui el defensen (ERC, Bildu, BNG i Podemos). De fet, l’impost a les energètiques ha estat un dels temes clau del debat i la líder de Podem, Ione Belarra, ha advertit que no negociarà els futurs pressuposats fins que sigui una realitat, una mica més difícil una vegada que ha quedat derogat el gravamen temporal. Després de la votació d’aquest dijous han quedat eliminades de la llei la resta de modificacions introduïdes per la majoria absoluta del PP a la Cambra Alta, com la rebaixa de l’IRPF per a joves, la bonificació de l’impost a la banca o beneficis fiscals addicionals per als afectats per la dana.