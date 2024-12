Junts s'alia amb el PP i el PNB per tombar l'impost a les grans energètiques

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts es va aliar ahir amb el PP i el PNB per tombar l’impost a les grans energètiques al Congrés, una votació que demostra les esquerdes al bloc d’investidura. L’Executiu de Pedro Sánchez preveu aprovar de nou el tribut per decret dilluns, per guanyar temps per tal d’arribar a un acord que li permeti ja al febrer convalidar-lo a la Cambra Baixa, cosa que sembla més que difícil per l’enfrontament entre les postures de juntaires i penebistes, d’una banda, i Esquerra i Podem, d’una altra, i els seus pactes amb Pedro Sánchez. Malgrat tot, Junts va avalar amb els seus vots que tirés endavant el gruix de la reforma fiscal del Govern de coalició que, entre altres coses, estableix un tipus mínim del 15 per cent a les multinacionals i grans empreses que tinguin una xifra de negocis consolidada igual o superior a 750 milions i un impost a la banca.

La derogació de l’impost a les energètiques, en vigor des del 2023, impedeix a l’Executiu complir el compromís que va adquirir dimecres amb ERC, Bildu i BNG de prorrogar el gravamen. Però preveu aprofitar el Consell de Ministres de dilluns, l’últim de l’any, per aprovar un decret llei a fi que entri en vigor abans que la reforma votada ahir es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i entri en vigor la supressió de la seua base legal. Aquesta maniobra només permet a l’Executiu central guanyar temps.

Junts introdueix una reducció de l’IVA dels iogurts i bonificar la quota empresarial de monitors

La reforma fiscal és un dels projectes que més ha costat tirar endavant al Govern de l’Estat en aquesta legislatura, ja que ha hagut d’enfrontar-se des del primer moment a dures negociacions a múltiples bandes amb els grups parlamentaris. De fet, la norma va aconseguir superar el seu tràmit al Congrés, però renunciant a mesures que pretenia el Govern, com apujar la fiscalitat al dièsel, regular el règim de les socimis o gravar els cotxes, els avions i els iots de luxe.

Tanmateix, sí que n’inclou altres a les quals era contrari i introduïdes després de passar pel Senat, entre les quals hi ha una esmena per deixar exempts d’IRPF i l’impost de donacions als ajuts als afectats per la dana, així com un IVA del 0% per al canvi de vehicle i l’arranjament de la casa i l’extensió a l’any 2025 de l’exempció de l’IBI i de l’IAE. També incorpora una rebaixa de l’IVA al 4% dels productes derivats de la llet i per concedir bonificacions en la quota empresarial a entrenadors o monitors de clubs esportius, esmenes de Junts.

Pròrroga d’ajuda al transport i sense desnonaments per a vulnerables

El Congrés va aprovar ahir la llei d’eficiència de la Justícia, després d’aconseguir aixecar el veto del Senat amb el suport de Podem, que havia amenaçat de deixar caure la llei a l’incloure una esmena que permetrà agilitzar els desnonaments en els casos d’ocupació. El suport dels morats va arribar després d’arribar a un acord d’última hora amb l’Executiu, que dilluns aprovarà un reial decret llei per prorrogar durant un any l’escut social amb la suspensió dels desnonaments a col·lectius vulnerables i per estendre durant 6 mesos més els actuals ajuts al transport, va explicar la líder de Podem, Ione Belarra. La llei incorpora mesures com la creació d’oficines de justícia als municipis, que en molts casos substituiran els jutjats de pau, i la transformació de jutjats en tribunals d’instància. També fixa que d’aquí a 9 mesos els jutjats de violència sobre la dona assumiran competències en violència sexual.