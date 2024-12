Un saudita ultra i islamòfob és l'autor de l'atemptat a Alemanya, que ja deixa 5 morts

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’atropellament massiu ocorregut divendres a la nit en un mercat nadalenc de la ciutat alemanya de Magdeburg, la capital de l’estat de Saxònia-Anhalt, ha deixat ja cinc morts i més de 200 ferits, 46 dels quals en estat molt greu. Així ho van confirmar ahir les autoritats alemanyes, que van detallar que el conductor del vehicle, ja detingut, seria Taleb al-Abdulmohsen, un psiquiatre de 50 anys nascut a l’Aràbia Saudita i asilat a Alemanya des del 2016. El seu rastre a les xarxes mostra un perfil amb idees islamòfobes i a les seues xarxes socials havia acusat Alemanya de contribuir a “islamitzar” Europa (vegeu el desglossament).

Horst Nopens, el fiscal de Magdeburg, va qualificar ahir d’“atemptat” l’atropellament múltiple, malgrat que va precisar que “no sabem encara si ha estat un atemptat terrorista”. El Ministeri Públic alemany imputa cinc càrrecs d’assassinat i 205 càrrecs d’intent d’assassinat a l’arrestat. A més, la policia alemanya va confirmar que treballa amb la hipòtesi d’un atac en solitari, ja que les dades de la investigació “descarten” la participació d’un segon implicat. A més, va destacar que el sospitós va aprofitar la ruta habilitada per a emergències per entrar a la zona del mercat nadalenc, on va recórrer uns 400 metres a tota velocitat donant cop de volant per envestir el major nombre de gent possible. Els fets van ocórrer cap a les set de la tarda i l’home, que conduïa un BMW negre, va ser arrestat tot just tres minuts des de l’inici de l’atac. Inicialment, els investigadors sospitaven que dins del vehicle hi podia haver explosius, però finalment es va descartar aquesta possibilitat.

Entre els morts per l’atropellament massiu hi ha quatre persones adultes i un menor de nou anys

El balanç oficial situava al tancament d’aquesta edició la xifra de morts en cinc, quatre persones adultes i un menor de nou anys.

A més, el canceller alemany, Olaf Scholz, va detallar que hi ha més de 200 ferits, 46 dels quals en estat molt greu. El dirigent va apel·lar a la unitat davant de la tragèdia i va demanar a la ciutadania no permetre que “l’odi imperi en la nostra vida quotidiana”.

Enmig de la commoció per la tragèdia, les autoritats alemanyes van reobrir ahir al matí l’avinguda principal de Magdeburg i molts veïns i visitants van improvisar un espai d’homenatge amb flors i espelmes a prop d’on va tenir lloc l’atropellament.

La policia ha reforçat els operatius multiplicant els seus efectius als tradicionals mercats nadalencs de tot el país.

Un psiquiatre radicalitzat i afí a la ultradreta alemanya

Taleb al-Abdulmohsen, el suposat conductor del cotxe que va atropellar desenes de persones al mercat nadalenc de Magdeburg, va arribar a Alemanya el 2006. El 2016 va rebre asil després d’haver rebut amenaces de mort per haver-se apartat de l’Islam. Diversos mitjans assenyalen que treballava com a psiquiatre, que era afí del partit ultra Alternativa per a Alemanya i assessorava dones saudites que volien fugir del seu país. A les xarxes socials va defensar la teoria del gran reemplaçament, va criticar el tracte brindat als refugiats i va acusar Alemanya de tenir un pla per islamitzar Europa.