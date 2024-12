Ester Capella substituirà Marta Vilalta com a portaveu d'ERC al Parlament

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Ester Capella substituirà Marta Vilalta com a portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament en la segona etapa del partit amb Oriol Junqueras com a president, segons ha avançat el mitjà digital 'Nació'. La nova vicepresidenta del partit, Elisenda Alamany, obria la porta en una entrevista dilluns de la setmana passada a la continuïtat dels líders actuals del grup parlamentari, Marta Vilalta com a portaveu i Josep Maria Jové com a president. Aquest mateix diumenge transcendia que Junqueras havia ofert a Jové continuar amb el càrrec, però el futur de Vilalta quedava en l'aire. Aquest dilluns a la tarda la fins ara portaveu ha desvetllat la incògnita amb una entrada a la xarxa social X en què s'ha acomiadat del càrrec.

Al text Vilalta afirma que ha estat "un honor" exercir de portaveu del Grup Parlamentari d'ERC els últims tres anys i mig, en una etapa que ha considerat "intensa i apassionant", primer amb Pere Aragonès com a president de la Generalitat i posteriorment des de l'oposició.

"Estic i seguiré estant al servei d'un projecte que és col·lectiu, per fer possible la independència i la justícia social del nostre poble. Amb orgull de la feina feta i esperança de la que encara tenim per fer", ha reblat Vilalta.

Pel que fa a Capella, l'exconsellera de Justícia i Territori té experiència en els executius catalans primer de la mà del president Quim Torra i després amb Pere Aragonès. Durant el procés de primàries d'ERC que ha acabat amb la nova estada de Junqueras com a president Capella havia donat suport al grup Militància Decidim, que liderava el ja màxim dirigent dels republicans.