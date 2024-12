Illa veu consolidat el “canvi d'etapa” a Catalunya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar ahir que en aquest 2024 “s’ha consolidat un canvi d’etapa” a Catalunya i no va descartar reunir-se amb l’expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, a Bèlgica. Així ho va afirmar durant una compareixença després de la reunió del Consell Executiu, en la qual el socialista va reiterar el seu desig que Puigdemont ja fos a Catalunya en aquestes dates nadalenques: “M’agradaria que fos aquí i gaudís del que els diputats del meu partit han votat a Madrid, que és obrir una nova etapa i acabar amb el sofriment que hi ha hagut.” Al fer balanç sobre els seus primers mesos al capdavant de la Generalitat, va destacar que “ha anat millor del que pensava” i va treure ferro a la demora en l’aprovació dels pressupostos catalans. “No tiro coets, però s’ha consolidat l’obertura d’una nova etapa a Catalunya. S’han posat en marxa qüestions a les quals dono importància, en matèria de reformes de polítiques públiques. Estic satisfet dels consellers, aquests mesos s’ha fet feina en la bona direcció”, va asseverar el president, que va considerar “prematur” fer una valoració més extensa de la seua gestió.

Pel que fa als pressupostos, que el Govern s’ha vist obligat a prorrogar per la impossibilitat d’arribar a un acord amb ERC i comuns, va afirmar que és una prioritat del seu govern, però que no li “treu la son”. Segons Illa, “és normal” que encara estiguin negociant els comptes perquè “hi ha hagut calendaris congressuals d’altres formacions que no han creat les condicions” per abordar el tema a fons. Malgrat no considerar-ho un tema urgent, va garantir que l’Executiu català “farà tot el que hagi de fer” i que tindrà “generositat” per aconseguir els pressupostos, alhora que va demanar a la resta de grups que no tinguin “una actitud obstruccionista”. Així, va assenyalar que al gener la consellera d’Economia, Alícia Romero, es reunirà amb partits i agents socials per avançar en aquesta qüestió.

Batet: “El canvi és més Espanya i menys Catalunya”

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, va respondre al discurs del president Salvador Illa advertint-lo que va perdre l’oportunitat de trobar-se amb Carles Puigdemont durant el seu recent viatge a Brussel·les i va criticar que el cap de l’Executiu català assegurés que “s’ha consolidat un canvi d’etapa” a Catalunya. “El canvi que defensa és més Espanya i menys Catalunya; més ser la franquícia del PSOE i menys progrés; més regió i menys nació; fer més de baró del PSOE que de president de la Generalitat”, va retreure Batet, que també va lamentar que els socialistes no donin “urgència” a l’aprovació dels pressupostos. Va anunciar que Junts presentarà un “pla legislatiu” al Parlament com a alternativa al Pla de Govern que va presentar divendres Illa. Per la seua part, la secretària general d’ERC, Elisenda Alamany, el va avisar que té un Govern “dèbil” i “en minoria” i li va reclamar que compleixi els acords d’investidura amb els republicans. “Ens corre pressa”, va avisar. El portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, va avisar el president que “no hi haurà nova etapa si no es garanteix el dret de l’accés a l’habitatge”. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, va recriminar a Illa que acabi l’any sense pressupostos per al 2025 i el va acusar de ser un “submís d’Esquerra”.