Sánchez obre la porta a fer una reunió amb Puigdemont com li ha exigit Junts

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que “no té inconvenient” a reunir-se amb els líders de Junts i ERC, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. Així ho va afirmar durant una compareixença des de la Moncloa per fer balanç de l’any en què va insistir que el seu Executiu serà fidel als compromisos adquirits amb els seus socis. Per al president la societat catalana i l’espanyola ja han “girat full” dels fets relacionats amb el procés i va defensar la llei d’amnistia com un mecanisme de “normalització”, perquè “no podem viure mirant constantment cap al passat”. En aquest sentit, va deixar clar que per a ell una eventual reunió amb Puigdemont no té per què fer-se després que el Tribunal Constitucional emeti sentència sobre la seua amnistia, perquè per a ell la referència és l’aprovació de la norma al Congrés. I és que Sánchez necessita els vots de Junts i d’ERC per tirar endavant els Pressupostos Generals de l’Estat del 2025 i el líder dels juntaires exigeix al cap de l’Executiu que vagi a Brussel·les per mantenir una trobada amb ell com una de les condicions per negociar aquests comptes públics.

Respecte a l’acostament de posicions entre PP i Junts per votar plegats en qüestions econòmiques en el Congrés, el president hi va restar importància afirmant que és una mostra més de la “normalització de la política que perseguia l’amnistia”, i que tots els actors polítics, també l’independentisme, “estan dins” de l’arc polític. En tot cas, va criticar la “hipocresia” dels populars, que van convocar els ciutadans a manifestar-se contra una amnistia que “trencava Espanya” i que ara reivindiquen les coincidències amb Junts.

Sánchez també va afirmar que té “absoluta confiança i tranquil·litat” respecte a les diverses causes judicials obertes contra el seu entorn i contra el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, perquè “el temps posarà les coses al seu lloc”. I és que segons el president, aquestes causes són una mostra més que el PP “ha renunciat a plantejar un projecte polític” i intenta guanyar “amb mentides el que els vots no li van donar el 23-J”. En aquesta línia, va defensar els assoliments obtinguts per l’Executiu en la legislatura, especialment en l’àmbit econòmic, davant el que va descriure com un “tornado de crispació” encoratjat per l’“oposició destructiva” de populars i Vox. I, malgrat reconèixer les limitacions per la falta de majories consolidades al Congrés, va asseverar que “esgotarà la legislatura”. A més, va fixar l’habitatge com una de les grans assignatures pendents de cara a l’any que ve.

Sánchez va fer aquestes declaracions després de celebrar-se l’últim Consell de Ministres de l’any, en què es va aprovar, entre altres coses, la desclassificació de la documentació dels ministeris de Defensa i Interior sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17-A, inclosos els documents de les visites del CNI a l’imam de Ripoll o la pujada de les pensions (més informació a la pàgina 26).

El PP avisa el president de “més causes judicials”

El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, va respondre a la intervenció del president del Govern central, Pedro Sánchez, assegurant que, a més de l’acte de conciliació al qual està citat el proper 12 de febrer per Alberto González Amador, parella d’Isabel Díaz Ayuso, el nou any li pot portar “més causes judicials”. “De moment Sánchez ja s’enfronta a un procés de responsabilitat civil per acusar públicament un ciutadà particular de delinquir. Veurem si tot es queda aquí o si les seues causes judicials s’aniran incrementant durant l’any 2025”, va comentar Tellado. En aquest context, en resposta a les crítiques de Sánchez, que va acusar el PP de recolzar la seua estratègia política en la desinformació el popular, va replicar anomenant Sánchez “rei de les invencions”. “És una mentida amb potes i és president per una gran mentida. Es va presentar a una campanya electoral prometent una sèrie de coses i ha fet el contrari. En desinformació no el podem guanyar perquè ell té un màster en mentides”, va postil·lar. Tellado va defensar també els pactes entre el seu partit i Junts en matèria fiscal i va afirmar que la intenció del PP és continuar assolint acords amb els de Carles Puigdemont al Congrés sobre mesures que serveixin per millorar la qualitat de vida de la gent encara que aquest acostament produeixi “recels”, sobretot en el PSOE.Per la seua part, el portaveu de Vox, José Antonio Fúster, va replicar al balanç del president afirmant que “no hi ha soterrani moral al qual l’Executiu no hagi baixat” i va acusar Sánchez de mentir.

Citats en el cas Gómez càrrecs de cinc empreses

El jutge Juan Carlos Peinado ha citat el 22 de gener representants de les empreses Indra, Google, Fundación Manpower, Arsys Internet i Telefónica, i de la Universidad Complutense de Madrid, com a testimonis en la causa en què investiga Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. El jutge adopta aquesta decisió després que Gómez negués irregularitats en la càtedra que va codirigir a la Complutense.

Cessa el secretari de Comunicació després de 20 dies

El Consell de Ministres va cessar ahir a Ion Antolín com a secretari d’Estat de Comunicació al cap de només vint dies d’haver estat designat i el substituirà la periodista Lydia del Canto. Antolín, que deixa el lloc per motius de salut, estava assenyalat per l’UCO com un dels càrrecs de la Moncloa que van accedir al correu amb dades confidencials del nòvio de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.

Demanen la dimissió de Torres pel cas Koldo

PP i Vox van reclamar ahir la dimissió del ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, pels presumptes vincles amb el cas Koldo, després de la publicació d’uns missatges que va intercanviar amb l’assessor de l’exministre José Luis Ábalos, després de pagar a l’aconseguidor de la trama, l’empresari Víctor de Aldama, mascaretes per valor de dotze milions. “Avui dormiré millor”, deia el ministre.