Puigdemont urgeix Sánchez a canviar de rumb per renovar la seua confiança

El líder de Junts, Carles Puigdemont, va avisar ahir el president del Govern central, Pedro Sánchez, que “no renovaran la confiança” en ell “mentre persisteixi, tant a Madrid com a Catalunya, l’estratègia que pretén enfonsar el nostre país en la decadència social, econòmica, lingüística i nacional”. Així es va pronunciar l’expresident en un vídeo compartit a les xarxes socials en què també va qualificar de “propaganda” el balanç que va fer el president Salvador Illa dels seus primers cinc mesos al Palau de la Generalitat. “El president Illa pretén que ens creguem que el sofriment que ha provocat el seu 155, la seua persecució política i judicial durant més de 7 llargs anys, no ha existit”, va denunciar Puigdemont, que va retreure que donés per “superat” el conflicte polític. Puigdemont va criticar que els dos presidents, l’espanyol i el català, hagin cregut que “els suports rebuts els donaven un xec en blanc per intentar teixir un altre engany com el de la Transició” i va insistir en el fet que la confiança de la seua formació se l’han de guanyar dia a dia.

Pel que fa a la compareixença d’Illa de dilluns, l’expresident de la Generalitat li va retreure que no perdés l’oportunitat d’“imposar la propaganda i el discurs del seu partit, que és girar full, esborrar la història i escriure’n una d’inventada en la qual Catalunya no té problemes nacionals i en què la relació amb Espanya ha de basar-se a no reclamar res, i anar abaixant el cap”. Un relat, va ironitzar, “on els governs independentistes i totes les mobilitzacions de milions i milions de persones cada any van provocar un sofriment que ara ells, constitucionalistes i monàrquics, han vingut a donar per superat”. En aquest sentit va recordar als dirigents polítics que han hagut de passar “entre tres i quatre anys a presó per delictes inexistents”, que han “hagut de llegir el seu nom en dossiers judicials delirants”, o que ell hagi viscut “set anys llargs d’exili permanentment amenaçat”. En aquest punt, va recriminar tant a Illa com a Sánchez que cap d’ells no volia la llei d’amnistia. “La vam haver d’arrancar de les seues mans encara brutes de repressió”, va culminar Puigdemont.

Albiach exigeix a Illa destinar 800 milions a habitatge el 2025

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va avisar ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, que si vol una legislatura llarga haurà de complir amb els acords que van segellar. Entre les principals exigències hi ha la de posar en marxa un règim sancionador per als incompliments en habitatge (al marge de la llei d’acompanyament de pressupostos); destinar uns 800 milions a habitatge als comptes del 2025 (i superar els 734 milions previstos el 2024); i duplicar la taxa turística. La dirigent dels comuns, que va descartar entrar a l’Executiu d’Illa, veu factible que aquests acords es compleixin i que hi hagi uns nous pressupostos per al 2025, però va demanar anar amb calma i arribar a “bons pactes”.

El PSC deixarà que ERC “s’estabilitzi” abans de pactar els pressupostos

El PSC està disposat a concedir un marge de temps perquè la nova direcció d’ERC, encapçalada per Oriol Junqueras, “s’estabilitzi” al capdavant del seu partit, abans de pactar els pressupostos de la Generalitat per al 2025. Així ho va assenyalar ahir la viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret. Conscient que els republicans no aclariran el seu horitzó estratègic fins que aprovin les seues ponències congressuals al març, Moret no va voler marcar un límit temporal per a la negociació pressupostària. “No ens posem dates límit”, va dir la portaveu dels socialistes, que va reconèixer que “els escenaris són complexos”. En referència a l’exigència de Junqueras en el fet que els socialistes compleixin els compromisos assolits amb ells per investir Illa abans de començar a negociar els nous pressupostos, va subratllar que ja els estan “complint”, encara que “hi ha part d’aquests acords que són més complexos, com el nou model de finançament singular, que requereix uns tempos determinats i uns canvis estructurals molt importants.” Per això va demanar negociar-los en “paral·lel”.