Illa demana "fraternitat entre territoris" i viure la diversitat "com una riquesa"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als catalans "fraternitat" i "esperança" al seu discurs nadalenc de Sant Esteve. Des de la galeria gòtica del Palau de la Generalitat, Illa, que ha tingut també un record per als valencians afectats per la dana, ha assegurat que cal que els catalans tinguin "cura de la fraternitat". "És el fonament de qualsevol societat, país o democràcia. Fraternitat entre familiars, fraternitat entre veïns, fraternitat entre territoris. Fraternitat en el nostre dia a dia", ha dit, tot afegint que per això "és important que reforcem allò que compartim, que visquem la nostra diversitat com una riquesa".

En aquest sentit, ha defensat poder "sentir-se legítimament i merescudament orgullosos del que som i del que hem aconseguit, com a país i com a societat". "Però sense caure en el cofoisme. Ans el contrari, per continuar esforçant-nos i donant el millor de nosaltres mateixos", ha reblat.

El president, a més, s'ha mostrat "convençut que l'any 2025 serà un any de noves esperances". "Esperances que voldríem que es traduïssin -que hem de procurar que es tradueixin- en una vida millor per a tothom", ha dit, tot afirmant que és molt conscient de "les dificultats a les quals ens enfrontem", però demanant "no deixar-se arrossegar ni pels discursos que pretenen dividir-nos ni pels discursos carregats d'odi o pessimisme". "La història ens demostra que Catalunya ha avançat més quan ha confiat en ella mateixa. El 2025, Catalunya ha d'estar al costat de l'esperança. Perquè quan hem compartit esperances, esforços i optimisme hem progressat més i a favor de tothom. En definitiva, quan hem enfortit la fraternitat que uneix persones i territoris", ha insistit el president.

De fet, per a Illa, "fer una Catalunya més cívica, més amable i més pròspera comença per cadascú, pels petits gestos quotidians". "Per respectar-nos, per escoltar-nos i per comprendre'ns", ha afegit. En aquest sentit, també ha volgut tenir unes paraules per recordar conflictes internacionals com els d'Ucraïna, Gaza o Síria, tot desitjant "pau" i "diàleg". En aquest sentit, ha volgut, igualment, definir la pau com allò que permet "dormir a casa teva amb la teva gent i llevar-te l'endemà per anar a treballar; dur la mainada a l'escola, tenir plat a taula cada dia o acompanyar els avis al metge o a la biblioteca". "Ben a prop nostre, encara hi ha molta gent que no pot gaudir d'aquesta pau", ha admès.

En aquest moment, el president també ha volgut enviar "una càlida abraçada als ciutadans i ciutadanes valencians que tan estan lluitant per recuperar la normalitat després de la tragèdia viscuda per la dana". "Catalunya estarà amb vosaltres. Catalunya estarà amb València fins al final", els ha dit, en un missatge institucional que, després d'uns anys gravant-se fora del Palau de la Generalitat, aquest 2024 ha tornat a l'històric edifici de la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Illa, que ha parlat amb la senyera darrere, ha volgut acabar el discurs amb un "moltes gràcies, molta sort i molt bon any a totes i a tots".