Moren 179 persones i dos sobreviuen en el pitjor accident d'avió de Corea del Sud

Corea del Sud va viure ahir el seu pitjor accident d’aviació amb 179 morts i dos supervivents. El vol 7C2216 de la companyia sud-coreana Jeju Air va esclatar després de sortir de la pista al tocar terra sense el tren d’aterratge desplegat i xocar contra un mur a l’aeroport de Muan (a 290 quilòmetres al sud-oest de Seül), fet que va provocar que l’aparell esclatés. Els cossos de rescat van informar a les 20.38 hora local, gairebé 12 hores després de l’accident, que l’última de les persones desaparegudes que viatjaven a bord de l’aeronau havia estat trobada. Diverses hores abans les autoritats ja havien indicat que no hi havia esperances de trobar amb vida cap més d’entre les 181 persones que viatjaven a bord, de les quals només dos, del personal de cabina i situades a la cua de l’avió, van poder ser rescatades amb vida. Ahir ja es van poder identificar 77 de les víctimes.

El sinistre es va produir al voltant de les 9.03 hora local, quan l’avió, un Boeing 737-800 que havia partit hores abans de l’aeroport Suvarnabhumi de Bangkok, va aterrar en destinació, a l’aeroport de Muan, i va xocar contra la tanca després de sortir de pista. La torre de control de Muan va emetre una alerta per col·lisió amb ocells per a l’avió sis minuts abans de l’aterratge, que es va produir sense que l’avió activés el tren d’aterratge i altres mecanismes de frenada. Quatre minuts abans del fatal aterratge el capità va emetre el senyal de mayday o socors, i imatges captades per aficionats i testimonis oculars detallen un aparent impacte al motor dret del Boeing.

Els supervivents són dos integrants de la tripulació que es trobaven a la cua de l’aparell

D’entre les 181 persones a bord, es comptaven el pilot, el copilot i quatre auxiliars de vol a més de 175 passatgers, dels quals 173 eren sud-coreans, i dos tailandesos. Majoritàriament, tornaven de vacances en família. Del total de passatgers, 93 eren dones i 82 homes, la majoria de 40 a 60 anys, encara que hi havia cinc menors de 10 anys i nou joves que no van arribar a complir els 20.

D’altra banda, el d’ahir és l’accident aeri amb un nombre de víctimes mortals més elevat ocorregut en territori sud-coreà i el tercer entre els que involucren una companyia sud-coreana després dels dos sinistres de Korean Air el 1983, quan un caça soviètic va abatre un dels seus Boeing 747, en què van morir els 269 ocupants, i el 1997, quan un altre dels seus Jumbo es va estavellar a l’illa de Guam amb un saldo de 229 morts i 25 supervivents.

Recuperades les caixes negres, que no descarten analitzar als EUA

Les autoritats de Corea del Sud van confirmar ahir que les dos caixes negres de l’avió sinistrat van ser recuperades però una de les caixes presenta importants danys i no descarten que hagi de ser analitzada als Estats Units. La torre de control havia constatat l’impacte d’un estol d’ocells contra l’aparell abans de l’accident. Experts consultats per l’agència oficial de notícies sud-coreana Yonhap admeten que un impacte prou contundent podria haver provocat una fallada en el sistema hidràulic, mentre que altres professionals de l’aviació consideren que la probabilitat d’una coincidència com aquesta és difícil d’assumir. El dany a l’enregistradora de dades podria retardar setmanes la investigació del sinistre, segons assenyalen fonts de la Junta de Transport Aeri de Corea del Sud. “La descodificació de l’enregistradora de dades de vol podria tardar fins a un mes”, segons afirmen.