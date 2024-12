Detingut un home de 60 anys per l'assassinat de l'exparella, de 29

Imatge del domicili on la Policia Nacional investiga el crim com un cas de violència masclista. - EFE/ FERNANDO VILLAR

Efectius de la Policia Nacional van detenir ahir un home espanyol d’origen dominicà de 60 anys com a presumpte responsable de la mort d’una dona paraguaiana, Diana Marisol, de 29, a l’interior d’un domicili, situat al madrileny districte d’Usera.

El crim va succeir en un domicili situat al quart pis del número 1 del carrer Travesía de Santoña minuts després de les 02.00 hores d’ahir quan els agents van localitzar la víctima amb diverses ferides d’arma blanca, sense signes de vida, i els serveis sanitaris van constatar-ne la mort. Segons van apuntar els serveis d’emergències del Summa-112, la víctima presentava ferides d’arma blanca al coll i a l’axil·la dreta.

Finalment, membres del Grup d’Atenció al Ciutadà de la Policia Nacional, en col·laboració amb la Policia Municipal de Madrid, van localitzar el presumpte autor de la mort als voltants del domicili, després de fugir del lloc dels fets, i van procedir a la seua detenció. Així mateix, el grup VI d’Homicidis de la Prefectura Superior de Policia de Madrid s’ha fet càrrec de la investigació.

Segons va informar el delegat del Govern a Madrid, Francisco Martín, la víctima convivia amb el seu presumpte assassí, sobre qui pesava una ordre d’allunyament que tenia vigent sobre ella per denúncies prèvies per maltractament.

El de Diana Marisol, que tenia una filla menor d’edat, és el quart feminicidi en l’àmbit de la parella i l’exparella a la Comunitat de Madrid aquest any. A més, és la víctima mortal número 47 a tot l’Estat des de principis del 2024 i la 1.292 des que van començar a elaborar-se les estadístiques de feminicidis l’any 2003.

Arrestat per pegar al fill de la seua dona i ella, per agredir-lo

La Policia va detenir un home de 44 anys per agredir el fill de la seua parella i a ella, que també va ser arrestada per trencar-li el nas en un aldarull familiar a Palència. Segons la Policia Local de Palència, els fets van tenir lloc diumenge a les 10.00 hores quan els agents van acudir a un domicili de les Casas del Hogar per un presumpte Delicte de Violència de Gènere. Al domicili es va identificar un home de 44 anys en estat ebri, la seua parella, de 39, la mare d’aquesta de 66 i un fill de 15.